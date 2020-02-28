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北部30多歲男日本大阪染新冠肺炎　同團21人擬「居家隔離」

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▲▼(1400)疾管署記者會。（圖／記者張榮恩攝）

▲中央疫情指揮中心召開記者會。（圖／記者張榮恩攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）再增2確診，總感染人數來到34例，其中案33為北部30多歲男性，曾跟團到日本大阪旅遊，返國後於25日出現咳嗽、喉嚨癢情形，直至今（28）日確診。指揮中心應變官莊人祥表示，該名個案在日本感染可能性極高，不排除對同團21團員進行居家隔離，相關接觸者疫調仍在採檢中。

指揮中心指揮官陳時中表示，該名30多歲男性，是在2月17日至22日跟團至大阪旅遊，返國後於25日出現咳嗽、喉嚨癢情形，因症狀持續，於26日至醫院急診就醫採檢後返家，27日醫院通報後送驗。今日確診後，已由衛生單位安排收治負壓隔離病房治療，目前狀況穩定，但依活動史研判，在大阪感染的風險極高。

請繼續往下閱讀...

莊人祥會後受訪時提到，案33同團的21人中，有一名為家人，上午起已陸續聯絡同旅行團團員、親友、職場等接觸者，詢問健康情形，總接觸者仍在匡列中。

▲▼新增2例確診，指揮中心密切追蹤接觸者。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲新冠肺炎新增2例確診，指揮中心密切追蹤接觸者。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

日本截至27日，包含停靠在橫濱的鑽石公主號，已有900人感染新冠肺炎，其中9人不幸死亡。指揮中心22日提升日本旅遊疫情建議至第二級「警示」，提醒民眾到當地須加強防護。

不過，莊人祥表示，假如21名團員中再有人驗出陽性，代表在當地感染的機率很高，不排除將日本列為一級流行區，或者將旅遊疫情建議提升至第三級「警告」，呼籲國人非必要暫緩前往，返台國人也需居家檢疫14天，至於同團旅客，則須全面居家隔離。

莊人祥強調，目前疫調仍在進行中，但實施居家隔離的「可能性非常大」，如果接觸者中有人驗出陽性，且是在飛機起飛前發病，會另向航空公司調同班機旅客名單進行疫調。

▲▼全台確診人數來到34例。（圖／翻攝疾管署網站）

▲全台確診人數來到34例。（圖／翻攝疾管署網站）

ET快訊
北部30多歲男日本大阪染新冠肺炎　同團21人擬「居家隔離」
北市大醫院免疫科醫生發燒猝死家中　檢驗結果出爐
北海道疫情日本境內最多！將發布緊急事態宣言..累積確診66人
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