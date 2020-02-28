大邱2女「急診室斷氣」才確診…全城1天增3死　南韓死亡增至16例

▲南韓新冠肺炎疫情，28日大邱新通報3例死亡病例，其中2人為死亡後確診。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

根據韓聯社報導，南韓大邱28日一口氣新增3名死亡病例，其中2人為居家隔離人士，直到病逝後才確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）。這使得南韓全國死亡人數增加至16人。

韓聯社晚間引述大邱當局消息，新增的3名死亡病例分別為60多歲至90多歲女性，其中一人先前已於23日確診，另外2人則是病逝後才確診。

另據UPI NEWS報導，大邱天主教大學醫院表示，其中一名69歲女性因病情惡化、呼吸困難送醫，死亡後證實感染新冠病毒；另有一名62歲女子則是前一天晚間被送到嶺南大學醫院急診室，到院後一小時死亡，並於28日下午證實確診。最後一名患者則是在大邱醫療院住院的90多歲女性，於28日晚間7時去世。

南韓中央防疫對策本部先前通報，截至28日下午4時，南韓當天新增感染新冠病毒確診571例，累計確診人數2237人，其中1988例出現在大邱市和慶尚北道地區，與新天地大邱教會有關病患840人，與慶北清道大男醫院有關病例累計117例。

另外，南韓28日再有1人痊癒，康復並且解除隔離人數增加至27人；使用人工呼吸器的重症患者10人、接受氧氣治療患者則有6人。

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