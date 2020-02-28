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醫師兒發燒掛急診被隔離！「人間蒸發3天」曝3想法：不必戴口罩政策是對的

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▲▼ 南韓慶尚北道清道郡大南醫院。（圖／達志影像）

▲醫護人員全副武裝。（圖為南韓慶尚北道清道郡大南醫院／達志影像）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延，全台醫護人員無不繃緊神經。一名楊姓婦產科醫師指出，近日因大兒子出現發燒症狀，因此帶他去醫院檢查隔離，發現就診醫師、護理師、清潔阿姨每一位都穿著兔寶寶裝，只是完成著裝就要耗費數十分鐘，穿好早已滿頭大汗，全副武裝的樣子甚至嚇到大兒子，非常嚴謹。

婦產科醫師楊濬光27日在臉書上發文，他表示，近日發現大兒子出現發燒症狀，將他帶到醫院檢查後，一問發現他們本月10日從日本回國，護理師立刻要求他們到急診室的帳篷檢查，「走過去，那就是一個不同的世界了」。

請繼續往下閱讀...

楊濬光表示，到了帳篷後，迎面而來的是一名戴一層外科口罩、一層N95口罩、護目鏡、頭套、穿著兔寶寶裝、外面再套一件隔離衣的護理師，全副武裝的樣子嚇到兒子，讓他緊握雙手。

在護理師量完耳溫後過了20分鐘，小兒科醫師遲遲沒有過來看診，楊濬光起身往臨時診間查看，發現醫師正在著裝，醫師喘吁吁的正在把隔離褲往上拉「哇，怎麼那麼緊啊」，一面嘀咕，一面在翻找下一層的裝備。

▲▼林口長庚醫院面對武漢肺炎做出防疫措施。（圖／記者陳以昇攝）

▲林口長庚醫院面對武漢肺炎做出防疫措施。（圖／記者陳以昇攝）

楊濬光指出，過了10分鐘左右醫師終於著裝完畢，看起來比原本胖了一倍，大兒子因為害怕看診開始哭鬧，他表示，從半透明的頭套下，看到醫師的眉頭皺了皺，過了好一陣子，終於做完身體檢查、照了胸部X光、抽血等作業，他指出，「光是醫師要聽診，因為發現耳朵是包在頭套裡面，聽診器插不進去耳朵，就讓他傷了好久的腦筋」。

楊濬光表示，由於兒子的X光片，肺部有輕微的浸潤現象，所以要住院觀察，並且等待武漢病毒的採檢結果。進入病房後見到的人，就是全身包到幾乎看不見人的人，醫師、護理師、傳送、清潔阿姨都一樣。而且，我們不能出門，家人也不能來探望。

楊濬光直言，醫護人員都很辛苦，因為治療我們，除了要穿脫這麼不舒服的裝備外，還要背負莫大的壓力。最後歷經三天兩夜的等待，結果是陰性，才終於可以出院。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,南韓。（圖／路透）

▲醫護人員穿脫隔離衣需耗費數十分鐘。（圖／路透）

經過這次隔離，楊濬光表示，當初政府說一般民眾不必戴口罩的政策應該是對的，應該留給真正迫切需要的人。因為照顧病人的醫護人員，一天就需要用上10幾個口罩，且多一個疑似個案，他們就必須多流很多汗、多花很多心思、甚至，多一點失去生命的風險。

楊濬光呼籲，大家一定要好好鍛鍊身體，在這個節骨眼發燒的話，面對的，將會是無盡的恐懼與不便，而且會擴及你身邊的很多人，說不定還會被歧視。他另外表示，這次從採檢到確認陰性，總共花了48個小時，時間有點太長，希望政府能提高檢驗量能，擴大武漢病毒檢驗能力。

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