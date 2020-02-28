不要掃蕩非法移工！醫護粉專示警「產生可怕後果」　2族群恐成防疫大風險

▲確診看護在醫院隔離時開臉書直播。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

台灣新冠肺炎第32例確診為一名非法外籍看護，中央流行疫情指揮中心27日公布她的活動足跡，引起民眾討論。醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」在臉書呼籲不要把移工標籤化，否則將會產生可怕後果。

新北家庭群聚一家9口裡面有5人確診外，照顧案27的印尼籍看護也遭但感染，成為國內第32例新冠肺炎確定病例。指揮中心指揮官陳時中表示，衛生單位調查她期間活動可分為三段，2月11日至16日照顧案27，匡列相關接觸者148人，採檢116人都是陰性，而2月19日至確診前的24日都在另一家醫院進行看護工作，相關接觸者23人，其中10人為患者與其家數，這23人全數都要採檢，目前已知18人屬陰性。

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▲公布案32活動軌跡。（圖／指揮中心提供）

至於中間2月16至19日4天的活動則屬於接觸不特定對象的行蹤，內容難以掌握，經衛生、警政單位密切調查個案活動軌跡發現，個案於上述期間曾多次搭乘公車、捷運等大眾交通運輸，並有多處公共場所活動史，評估有必要公開並提醒曾於所列時段出入相關場所的民眾，自主健康管理14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

▲醫護粉專發文談論「非法外籍看護」確診問題。（圖／翻攝自Facebook／MedPartner 美的好朋友，下同）

確診看護16-19日的活動時序被公開後，引起部分民眾要求嚴格掃蕩非法移工的問題，對此「MedPartner 美的好朋友」臉書發文表示，這時候如果大力掃蕩非法移工問題，只會讓這些人不敢就醫「造成更大的疫情黑數與傳染黑洞。」

文中表示，要解決非法移工的問題必須要做系統性檢討，而且傳染病不分貴賤貧富，「把這些人逼到死路，只會讓其他人的風險一起增加。」、「非法移工的現象，請等疫情結束後我們整個社會全盤一起檢討。但現在請大家千萬不要標籤化移工，不然結果真的會害人害己啊。」

▲醫護粉專提醒還有2族群可能成為防疫大漏洞。（圖／翻攝自Facebook／MedPartner 美的好朋友）

另外「美的好朋友」也點出這次防疫大風險，除了非法移工外還有「街友、性工作者」等這些平常在社會陰暗的角落，「這狀況其實是社會還不夠進步的表現。我們一直把某些人當作看不見，造成的問題最後累積下來，成為我們的集體業障。」