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2日遊詳細動線曝！高雄「出現症狀」女移工曾接觸132人…工廠急停工消毒

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▲案32外籍移工，高雄市衛生局說明（圖／記者吳奕靖攝）

▲第32例確診接觸者，高雄市衛生局說明（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

新冠肺炎疫情全球關注！第32例確診外籍看護曾與友人外出，密切接觸48小時，其中一名20多歲印尼籍女移工返回高雄後「出現症狀」，目前被送至負壓隔離病房觀察中，第一採、二採結果出爐皆為陰性，該名高雄女移工近日的動線也曝光。

確診看護的印尼籍友人年約20多歲，在高雄岡山一間工廠的生產線擔任廠工，固定值晚班（21：00-06：00），16日至18日時曾與確診看護密切接觸，25日因喉嚨痛到診所就醫，26日被收治負壓隔離病房隔離治療中，第一次採檢結果為陰性，二採結果亦為陰性。

請繼續往下閱讀...

還原近期高雄女移工的外出動線如下：

2月16日 約23：00 搭乘高鐵抵達板橋，先與32例確診接觸後，返回樹林租屋處

2月17日

中午 到台北車站地下街用餐

下午 到士林夜市、龍山寺周圍逛街

晚間 投宿台北車站附近一間旅館

2月18日

上午 到士林捷運站拿衣服

下午 到樹林火車站搭乘13：30高鐵，15：30抵達高雄新左營，轉乘高雄捷運至岡山站，騎乘電動自行車返家

晚間 至工廠上班(額溫36.2度)

2月19日 上班 額溫36.3

2月20日 上班 額溫36.1

2月21日 休假在家

2月22日 上班 額溫36.1

2月23日 上班 額溫36.1

2月24日 上班 額溫36.1

2月25日 休假－出現喉嚨痛症狀

9：50-11：00赴診所就醫，結束後與3名友人赴火鍋店用餐，目前3名友人皆無出現症狀。

2月26日 休假－高雄市衛生局接獲通報，有32例確診的接觸者出現症狀，將她送往醫院隔離採檢並通報，下午一採結果為陰性。

包括工作場域、宿舍同住、診所等，該名高雄女移工曾接觸過的人數共132名，目前皆被匡列需自主健康管理。另外，女移工所任職的工廠也於26日停工消毒，同宿舍的57名員工也已停止上班自主隔離中，何時能返工需待14天後女移工的檢驗結果進行調整。

▲案32外籍移工接觸程序（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼案32外籍移工接觸程序。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲案32外籍移工接觸程序（圖／記者吳奕靖翻攝）

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