美股連4狂洩1190點！4天內刷新2次「單日最大跌幅」　歐洲3股跌破3％

▲美股、歐股受新冠肺炎疫情強力衝擊。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股周一（24日）開盤後連挫4天，道瓊周四（27日）再暴跌1196.29點，4天內連2次刷新「近2年單日最高跌幅」。全球新冠肺炎加劇，歐盟重要國家義大利新增至17起死亡病例，引發國際市場擔憂，歐股也一片慘綠。

截至台灣時間清晨5點整，道瓊指數下跌1193.29點，或4.43％；那斯達克指數下跌414.3％，或4.61％，標準普爾500指數下跌137.63點，或4.42％。歐股方面，英國FT100下跌246.07點，或3.49％；NQ德國指數下跌22.57％，或2.05％；法國CAC40指數下跌188.95點，或3.32％。

儘管新冠肺炎疫情在中國境內趨緩，卻逐漸在國際間擴大蔓延，韓國群聚感染嚴重，確診病例將近2000例，疫情也可能迫使國際奧委會（IOC）取消7月開幕的東京奧運。歐美方面，義大利確診病例幾乎日日暴增，已達650例，死亡人數增至17人，美國的疫情也使得白宮方面考慮和國會申請10億美元的防疫預算。

高盛分析師27日指出，中國Q1經濟活動嚴重收縮下，導致美國商品的最終需求下滑，並出現供應鏈中段、美國經濟活動放緩，市場不確定因素增加等慘況。

最新的研究報告將美企基準每股純益 (EPS) 預期，下調5.2％至165美元，與去年相同，意為美企獲利可能出現0成長。高盛也將明年EPS 預期下調4.4％到175美元。