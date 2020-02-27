陸打擊野味頻出招！推野生動物食用目錄...沒有列入的「一律禁食」

▲ 廣東警方打擊野味。（圖／廣東省公安廳）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎爆發之後，大陸官方禁止買賣可能散播病毒的野味。大陸市場監管總局今（27）日指出，凡是沒有列入畜禽遺傳目錄的野生動物，一律禁止食用，「當然目錄裡將來都有什麼，還需要下一步不斷地健全和完善。」

大陸國務院聯防聯控機制今日召開新聞發布會，介紹取締和打擊非法野生動物市場和貿易工作情況。國家林草局指出，截至26日，各地林草系統共清理整治市場餐館飯店等經營場所35萬多處，檢查人工繁育場所超過15.3萬處，辦理野生動物違法案件690起，收繳非法工具2919件，收繳野生動物超過3.9萬隻，收繳封存的野生動物製品1080多公斤。





▲湖北、四川、重慶一帶相繼被破獲野味內幕。（圖／翻攝自新京報）

對於未來野生動物的食用問題，市場監管總局網絡交易監督管理司司長梁艾福表示，凡是沒有列入畜禽遺傳目錄的野生動物，一律禁止食用。隨後有記者提問稱，「果子狸是SARS病毒的宿主，但是其並不屬於珍稀動物，那麼這次的野生動物保護法，一般野生動物的銷售經營是不是也要禁止和取締？」

對此，梁艾福表示，果子狸雖然不在國家重點保護名錄裡，但凡是沒有列入畜禽遺傳資源目錄的陸生野生動物，一律禁止食用，不管是不是屬於重點保護的野生動物，「當然目錄裡將來都有什麼，還需要下一步不斷地健全和完善。」