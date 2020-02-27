微信朋友圈罵鍾南山「你最ＸＸ」　廣東男下場出爐

▲廣東男在微信朋友圈辱罵鍾南山，遭關15天。（圖／翻攝羊城晚報）



記者曾俊豪／綜合報導

廣東一名塗姓男子2月初在微信朋友圈發文，除了怒罵被視為抗疫領軍人物的鍾南山，也發表「籌國」言論，遭到當地公安逮捕。這名男子除了被處以行政拘留15日的處分，親筆寫下道歉信，「特向公眾道歉、向鍾南山院士道歉」。

《羊城晚報》報導，中山警方先前接到群眾舉報，表示有人在朋友圈發佈惡意言論。之後，警方迅速開展核查，在出租屋內抓獲違法人員塗姓男子，來自四川興文縣的他，先後兩次在朋友圈發佈謠言、辱罵鐘南山院士、仇國等惡意言論。

中山市檢察院發現塗姓男子分別於2020年1月底、2月初通過微信發表辱罵抗擊疫情領軍人物鐘南山等違法言論。媒體曝光的一張圖片中，提到「新年願望，祝福多死點ＯＯ人，鍾ＯＯＯ你的你最該死，ＯＯ人都該死」。

▲廣東男辱罵鍾南山被捕。（圖／翻攝「平安小欖」微信公眾號）

報導指出，經過追查，檢方以「民事公益訴訟案件」立案審查，公安機關則裁定對塗姓男子處以行政拘留15日的處罰，塗姓男子事後也親筆寫下道歉聲明，除了坦承自己的所做所為，還提到「向公眾道歉、向鍾南山院士道歉」。

鍾南山被視為中國大陸傳染病學權威，也是今年抗擊2019年新型冠狀病毒疾病的領軍人物。2003年，他曾是抗擊嚴重急性呼吸道症侯群（SARS）的學者，以敢言而獲得聲譽。

▲廣東男被捕後，寫下道歉信。（圖／翻攝羊城晚報）