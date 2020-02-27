政院編7800萬疫情急難救助　民眾黨籲申請便民、認定簡化

▲台灣民眾黨團「600億紓困預算為民把關」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院27日拍板《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，總預算上限為600億。民眾黨團總召賴香伶表示，整體特別預算編列應採「救急紓困優於振興轉型」原則；此外，防疫照顧假未入法，但政院編列了7800萬預算，作為因疫情致家庭生計受影響的急難紓困救助，這部分申請程序上務必要簡化，讓需要幫助的家庭確實受惠。

賴香伶指出，這次的條例家庭照顧假、疫區的退避權雖然沒有入法，但預算裡編列了7800萬作為因疫情致家庭生計受影響的急難紓困救助，呼籲未來相關的作業流程、認定要簡化，不要再像過去一樣申請困難，甚至真正需要的家庭根本用不到。

立委邱臣遠則建議，特別預算的編列要符合「紓困資訊零時差」、「申請程序要便民」、「財政紀律要堅守」、「紓困對象要具體」、「產業勞工都要顧」。邱認為，政府接收資訊的管道相當零散，應建立單一窗口，加強與相關業者的溝通，才不會制定出無法解決業者問題的方案，浪費人民的納稅錢。

此外，新冠肺炎的疫情目前對經濟影響還有許多變數，以SARS為例，當年經濟影響主要落在第2季，若新冠肺炎疫情無法在短期內有效控制，後續要申請紓困的案件可能也會隨之增加。對於各項紓困作業的申請、審核結果等相關作業，應公開透明化，來維持公平性與公信力。

黨團副總召張其祿則說，行政院長蘇貞昌希望立竿見影、雨露均霑，但目前預算只是粗略的匡列，能不能達到立竿見影，我們還是必須提出來要由下而上的方式，應有單一窗口平台，廣收民意，還是要一個由下而上的評估過程，才能更廣泛的蒐集民意，讓錢花在刀口上。