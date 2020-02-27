拉動外商投資　中國商務部：已啟動新版准入負面清單修訂

▲大陸推動新版市場准入負面清單，吸引外商投資。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

面對新冠肺炎疫情，大陸各部委積極推進確保經濟社會運行的相關工作，對於改善外商投資環境，商務部於今（27日）召開的發布會上指出，官方以經啟動了新版全國和自貿試驗區，兩個外資准入負面清單的修訂工作，將盡快按程序公佈實施，為外國投資者提供更多投資機會。

據了解，自美中貿易摩擦發生以來，大陸官方持續強調推進市場准入負面清單，中共總書記習近平在去年11月，於上海舉行的第二屆中國國際進口博覽會上，表示負面清單管理制度已經推出，下一步，要繼續縮減准入負面清單內容。

▲大陸商務部 。（圖／翻攝自中新網）

商務部外資司司長宗長青27日表示，今年以來，國家發展改革委、商務部已會同有關部門，啟動了新版全國和自貿試驗區兩個外資准入負面清單的修訂工作，下一步，我們將加強協調聯動，加快工作節奏，進一步擴大外資市場准入領域。

對於疫情的影響，宗長青表示，在穩住外資基本盤方面，中方共有五大措施，包括加強分類指導，保障復工，以及保戶外資企業合法權益、落實國家區域發展戰略、持續優化營商環境、推出新的擴大開放政策等。

他說，在持續支持企業復產，解決外資企業的問題上，「目前這些措施已經開始收到成效。」如上海市840家重點外資企業監測顯示，截至2月25日，復工率已經超過99%。

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