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湖北野味獵人揭內幕　「一天打幾十隻」還能洗白...稱疫情後仍有需求

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▲▼湖北、四川、重慶一帶野味內幕。（圖／翻攝自新京報）

▲湖北、四川、重慶一帶市場銷售野味。（圖／翻攝自新京報）

記者陳政錄／綜合報導

新型冠狀病毒引發的肺炎疫情爆發後，揭開大陸「野味產業鏈」黑暗面紗。據《新京報》報導，近日透過「湖北野味QQ群」，聯繫野味供貨商和獵人，對方坦言在湖北、重慶等深山老林，各種動物「一天能打幾十隻」，還能「掛靠」養殖場洗白，他們認為雖目前中央將立法全面禁止，但「（吃野味）這個需求的存在，就一定會有市場，市場還會恢復。」

據了解，為進一步規範野生動物交易，革除濫食野生動物陋習，保障民眾健康，大陸全國人大委員會24日通過決定，在野生動物保護法的基礎上，以全面禁止食用野生動物為導向，擴大法律調整範圍，確立全面禁止食用野生動物的制度。

武漢華南海鮮批發市場。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢華南海鮮批發市場在疫情初期，被廣泛認為是病毒傳播的起源地。（圖／達志影像／美聯社）

在中央禁食野味規範如火如荼地推進當中，多地也已率先推出禁止濫食和交易的法規，據《新京報》報導，此舉讓很多地方，原本隱密的「野味販賣鏈條」，甚至是「野味江湖」，慢慢浮出水面。

重慶萬州龍駒農業服務中心工作人員坦言，「他自小就知道這裡有麂子、野豬、金雞等多種野生動物。」一位野味獵人李保（化名）透露他們的作業程序，一般是每天下午三四點，到林裡放上夾動物的套子，第二天早上去取。可捕獲果子狸、豪豬、竹鼠、黃麂等動物，「一種動物每天能打十多只。都是活的，只有腿部被夾之後有點受傷。」而一隻黃麂，「五十斤重的要賣65元（人民幣）一斤，一隻就能賺三千多元。」

▲▼湖北、四川、重慶一帶野味內幕。（圖／翻攝自新京報）

▲一位獵人「王富貴」的冰櫃。（圖／翻攝自新京報）

獵戶透露，早年打獵盛行，農戶都自製火藥槍，戴上獵狗進山，後來還有人用電擊捕獵，「因為電死過人，後來也沒什麼人用了」開始大量改用捕獸夾。林業局人員則表示，近期已經按照上級要求，對人工飼養的野生動物進行了暫時封存，禁止交易，後續還需等相關指示。大陸各地山林也新成立綜合執法大隊，將對捕捉、交易等情況進行查處。

另一位獵人化名王富貴，常與臘肉商人交易，他表示，獵人抓野生動物，多在秋冬進行。此外，春節前是獵捕的高度發展期，一是這時捕獵更容易，二是此時市場需求也更大。他還說自己本來是屠夫，打獵「就像別人打麻將一樣」，當作一種消遣。

從王富貴的冰櫃可以看到，裝著幾隻冷凍的麂子。他了解，自己獵捕的有些是保護動物，但只是清嘆「東西確實越來越少了。」而長期和獵人李保拿貨的四川野味商人陳昇（化名）更說，這個行業利潤高，同時風險也高，因此他們還會「掛靠」養殖場洗白，就是拿錢請養殖廠在動物耳朵上打條碼，或混在一起賣。

對於當前中央嚴打，陳昇坦言，「（吃野味）這個需求的存在，就一定會有市場。市場還會恢復，但如果加大懲罰力度，我們的風險就高了，價格也會高。」

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