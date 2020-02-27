確診主動報告「獎4萬3000元」　湖北潛江鼓勵市民就醫

▲湖北多地對疫情主動通報，祭出獎勵機制。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

大陸防控新冠肺炎疫情進入關鍵期，為全面排查隱患，湖北潛江市今（27日）發布獎勵制度新規，凡人員主動通報，經診斷首次確診為新冠肺炎症狀者，獎勵10,000元人民幣（約合新台幣4萬3000元），疑似者、發熱者也有1,000元到2,000元人民幣的獎賞。

根據「潛江市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部22號通告」內容，該市疫情防控指揮部表示，為全面推進「清零」行動，打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰、攻堅戰，決定實施新冠肺炎防控自我排查獎勵辦法。

▲湖北各城市力拼現存確診數量清零。（圖／路透）

一、凡在潛人員主動報告發熱情況，經診斷，首次確定為無法明確排除新冠肺炎症狀的發熱患者獎勵1,000元人民幣，首次確定為新冠肺炎疑似病例的患者獎勵2,000元人民幣，首次確定為新冠肺炎確診病例的患者獎勵10,000元人民幣。 （不包括已排查掌握的人員）

二、本通告執行時間為2020年2月27日至3月2日。

據了解，為排查疫情隱患，大陸祭出獎勵辦法的地方還包括湖北省黃岡市。該市防控單位於2月16日，宣布有發熱、咳嗽等症狀市民若主動到醫院就診，將獲一次性獎勵金500元人民幣。

此外，湖北十堰市茅箭區2月11日公布，即日起，凡未出現1例新冠肺炎確診病例的社區，一次性獎勵10萬元人民幣（約新台幣43萬元）；未出現1例新冠肺炎確診病例的村，獎勵5萬元人民幣；每排查出1例發稍人員，後確診為新冠肺炎病例，給予相關人員1萬元人民幣獎勵。

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