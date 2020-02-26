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北京天驕欲併購發動機製造商馬達西奇　烏克蘭當局試圖阻擋

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我們想讓你知道…中方欲併購飛行器發動機製造商馬達西奇　烏克蘭圖阻擋

▲▼烏克蘭馬達西奇製造的Progress D-18T引擎。（圖／維基百科）

▲烏克蘭馬達西奇製造的Progress D-18T引擎。（圖／維基百科）

實習記者魯斯濱／綜合報導

烏克蘭當局近日表示，正在考慮阻止將烏克蘭唯一的大型飛機發動機和飛彈製造商馬達西奇（Motor Sich）出售給中國的北京天驕航太產業投資公司，馬達西奇是烏克蘭國內也是全球目前一流的發動機製造商。

烏克蘭官員捷倫捷夫（Terentryev）表示，「目前，我們正在有效地調查關於這筆交易的市場後果，以及調查中方截至2017年初可能已透過非法渠道，獲得對馬達西奇的控股權這一事實。」捷倫捷夫強調，烏克蘭政府將在3月底前發布正式決定。

與中國軍事和政治領導層有密切聯繫的北京天驕公司，於2017年首次試圖購買馬達西奇的股份，但烏克蘭安全局突襲了天驕公司辦公室，隨後最高法院於2018年以國家安全為由阻止了這筆交易交易。值得注意的是，中國媒體稱讚馬達西奇汽車公司是「烏克蘭飛機發動機製造的真正明珠」，並將有助於中國軍事現代化。

從去年開始，北京天驕公司一直在想盡各種辦法，努力收購馬達西奇，並與中國的新威科技集團（Xinwei Technology Group）一起與烏克蘭的國家國防公司（Ukroboronprom）達成了對馬達西奇的共同所有權協議。

該協議規定，兩家中國公司將獲得馬達西奇的多數股權，以換取Ukroboroprom的 25％股份，並向烏克蘭航太業投資1億美元（折合台幣30億元）。

川普政府強烈反對這筆交易，去年8月，當時的國家安全顧問約翰·波頓（John Bolton）訪問烏克蘭，警告基輔當局不要同意這筆交易。

同時許多美國投資公司紛紛表示，有興趣獲得馬達西奇的控股權。根據《華爾街日報》報導，黑水公司（Academi）首席執行官埃里克·普林斯（Erik Prince）表示，已經在進行關於收購馬達西奇公司的談判。

烏克蘭在2017年成為中國第二大武器供應國，中國解放軍每年從東歐國家購買價值超過1億美元的武器。過去幾年，兩國之間的經濟關係也迅速發展。烏克蘭和中國的貿易額在2018年達到了98億美元，比兩年前增長了51％。相比之下，同年美國與烏克蘭之間的貿易總額為38億美元。2019年，中國首次超過俄羅斯成為烏克蘭最大的貿易夥伴。

中國在東歐國家也進行了幾個備受矚目的投資項目。由中國公司組成的財團於2018年承諾，將斥資27億美元在基輔建設一條新的地鐵線。同年10月，中國國家電網公司簽署了一項投資超過10億美元的協議，在烏克蘭建設歐洲最大的風電場。

隨著北京與基輔之間的經濟聯繫不斷發展，烏克蘭已開始將自己定位為中國與歐盟之間潛在的協調者。上週，烏克蘭副總理德米特羅·庫萊巴（ Dmytro Kuleba ）在與歐洲商人的會晤中將烏克蘭定為「中國和歐洲應該舉行婚禮的地方」。

自2014年以來，美國一直是烏克蘭的主要援助來源，當時親歐派勢力驅逐了對親俄派的前總統維克多·亞努科維奇。從2014年起，美國政府每年向烏克蘭提供15億美元的軍事援助和每年3.2億美元的經濟援助。

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