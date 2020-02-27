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第三屆進博會首推「雲簽約」招商　陸官員：疫情檔不住熱情

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▲▼第三屆中國國際進口博覽會在籌備活動上，首次以雲簽約方式，網路連線完成招商等作業流程。（圖／翻攝自央視）

▲第三屆中國國際進口博覽會在籌備活動上，首次以雲簽約，網路連線完成招商等作業。（圖／翻攝自央視）

記者陳政錄／綜合報導

做為大陸年底最重要的主場外交暨貿易活動，第三屆中國國際進口博覽會預計11月召開，由於受疫情影響可能性較小，目前招商等籌備活動首次改以「雲簽約」方式舉行，進度還比往年更快。官員表示，「疫情阻擋不住新老企業的參展熱情。」

據新華社報導，第三屆進博會昨（26日），首度舉行線上簽約會。由中國國際進口博覽局副局長孫成海與法國米其林集團、日本武田藥品工業株式會社、日本精工愛普生公司以及法國樂斯福集團等4家國際企業完成了「雲簽約」。

▲▼第二屆中國國際進口博覽會，在上海國家會展中心召開。（圖／記者陳政錄攝）

▲中國國際進口博覽會自2018年起，每年在上海國家會展中心召開。（圖／記者陳政錄攝）

報導稱，幾乎不參加各類展會的米其林集團，在連續觀展兩屆進博會後，第三屆決定簽約，米其林集團中國區總裁偉書傑說，「中國經濟非常有韌性，進博會將成為拉動經濟最有力的武器之一。」

武田藥品大中華區總裁單國洪表示，預計未來5年將在中國市場推出15款以上的創新藥物，與中國市場實現更緊密的交流和合作。

對於在新冠肺炎疫情影響下，首次採取「雲簽約」模式，國家會展中心（上海）進口博覽會展覽部副總經理周伶彥說，這個時間點按往年，正是集中籤約的時候，不能因為疫情影響拖慢籌展速度，因此我們考慮利用現代科技手段，服務於參展企業。

她強調，目前來看，疫情對第三屆進博會企業商業展招展工作影響有限。「進博會已成功舉辦兩屆，前期參展企業收穫頗豐，疫情阻擋不住新老企業的參展熱情。」

根據中國國際進口博覽局訊息，截至目前為止，第三屆進博會簽約展覽面積已超過規劃面積的50%。報名參展企業超過1000家，同期招展進度比前兩屆更快。其中，米其林集團、雅培、世邦魏理仕、歐力士（ORIX）等世界500強和國際巨頭，為首次報名參展進博會。

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