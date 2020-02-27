南港環東大道重機撞護欄　騎士送醫不治！警公布易肇事路段

▲方姓騎士27日清晨騎車行經環東大道不明原因擦撞護欄倒地，送醫不治。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

27日早晨7時35分許，台北市南港區環東大道南港往市區方向發生一起死亡車禍，騎乘大型重型機車的男性駕駛不明原因碰撞護欄倒地，轄區南港警方、消防急救人員迅速到場，將騎士送往三軍總醫院急救，但仍告不治。

▲方姓騎士27日清晨騎車行經環東大道不明原因擦撞護欄倒地送醫不治。（圖／記者張君豪翻攝）

南港警方指出，死者為48歲的方姓男子，但騎士詳細追撞護欄原因仍待警方詳細調查。警方指出，機車因缺乏身體包覆性，一旦發生擦撞事故，易衍生嚴重傷亡，危險性遠高於汽車。另外，台北市大型重機事故肇事率雖與普通重機加上輕型機車肇事率相近，但死亡率明顯較其他機車較高。

警方指出，台北市大型重機車易肇事路段分別為市民高架道、大度路3段、竹子湖路、基隆路2段、民權東路6段、環東大道等，多發生於市郊及高架道路，主要肇事原因則為未注意車前狀況、超速失控、駕駛失控等。

警方也藉此案例呼籲，雖大型重機操控性能及車身結構均較普通機車靈敏，但數據顯示車禍死亡率亦較高，關鍵因素即為部分騎士行駛速度超速過快，故民眾騎乘大型重型機車，務必依規定速限行駛，欲超車、變換車道均應小心前後、左右車輛，並提高警覺、警方近期也將針對易肇事路段加強超速取締，遏止超速危險駕駛，以降低事故傷亡，保障市民安全。

【其他新聞】

►大麻可治新冠肺炎...謝和弦IG亂貼假資訊 刑事局約談下場曝

►影／離譜內鬼抓到了！洩露1家4口染新冠肺炎行蹤個資 內湖警副所長將嚴懲

►影／懲處出爐！洩露新冠肺炎病患接觸史 副所長被火速拔官+一大過



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！