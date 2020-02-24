　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

女大生雨夜校園失蹤…「頭下腳上」倒插蔥慘死下水道！殺人魔消失28年找到了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼女大生慘遭性侵殺害，真兇消失28年終於抓獲。（圖／翻攝自微博）

▲真兇現在照片。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

女大生在學校晚自習時遇害，之後屍體被藏進了下水道……。1992年3月24日，發生在原南京醫學院（現南京醫科大學）的這起女大生遭性侵殺害一案曾在江蘇省南京市轟動一時，引發社會廣泛關注。28年過去了，該案終於有了結果，南京市公安局23日晚通報，目前該案告破，嫌疑人已被抓獲。

綜合陸媒報導，1992年初春的一個雨天，大四林姓女生在校園內被性侵殺害，死亡時屍體完整，頭朝下被按在學校的下水道中。一位當時和受害人同級的男生回憶說，她父母之後幾乎每年在忌日都到南京燒紙錢，「記得是無錫人，全年級第二名，絕對是學霸，長相挺普通，沒有談過戀愛。」

「週一才發現林女沒來上課，同宿舍同學報告老師後，在2號樓找到她的雨傘，然後在天井下水道找到人的。」另一位同學回憶，「後來林同學父親傷心過度肺癌去世，弟弟在深圳工作，母親一人在無錫有心律失常。」

▲▼女大生慘遭性侵殺害，真兇消失28年終於抓獲。（圖／翻攝自微博）

▲網傳真兇車中放著新約聖經。（圖／翻攝自微博）

案發後，因破案條件不足，當地警方28年來都沒有抓到真兇，不過一直沒有放棄偵查。沒想到，警方近日通過DNA手段取得了案件突破，進而抓獲了麻姓嫌疑人。

該案犯罪嫌疑人麻男，1966年10月2日生，徐州沛縣人，大陸製造業大企蘇美達集團司機。有網友透露，兇手育有一女；女兒現年已經20歲，外形靚麗。該網友還表示，很多人坐過真兇的車，「他車上放著新約聖經。」

28年前犯案，當年只有26歲的麻男如今已經 54 歲了。據一個早年認識他的人表示，2000 年初，當時他就在蘇美達工作，「聽說還曾被外派至德國，並從德國帶回了2隻德國牧羊犬。」該知情人士表示，現在兇手經營名犬生意，「他人看起來很和善，給人的印象人不錯。」

ET快訊
快訊／暫停3、4月教召！國防部：已通令國軍各部隊
快訊／武漢又封城了！下午政策大轉彎：取消「外地人可出城」
吳宗憲鬆口劉真「已拿掉葉克膜」可能裝人工心臟：蠻嚴重的
他開車1千多公里載血友病童抵成都　今晚搭機回台
劉真若等不到換心　醫：還有2個選擇
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

任澤平：中國2月經濟負成長　全年估5.4%「衝擊比非典還大」

女大生雨夜校園失蹤…「頭下腳上」倒插蔥慘死下水道！殺人魔消失28年找到了

快訊／早上宣布「外地人可出城」！　武漢下午政策大轉彎：通告無效

血友病母子「唯二」確定返台　涉台人士：其他台灣民眾「急找管道回家」

眼鏡行老闆超高警覺　見「休市」也提早關店、戴口罩飛回溫州防疫

不斷更新／香港防護衣告急　醫管局主席承認：只夠用到3月中！

大陸4醫生一天內走了！　死亡報導發現「肺炎確診數字對不上」

陸企業復工吹「降薪潮」　員工每月5天無薪假...薪資減少25%

率先解禁第一國！　埃及2月27日復飛「往返大陸航線」　

有夠衰！疫情肆虐短尾猴趴趴走　「體溫正常」也被強制隔離

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

搶不到別緊張！3招教你輕鬆防疫 8步驟學會「DIY布口罩」、消毒液

任澤平：中國2月經濟負成長　全年估5.4%「衝擊比非典還大」

女大生雨夜校園失蹤…「頭下腳上」倒插蔥慘死下水道！殺人魔消失28年找到了

快訊／早上宣布「外地人可出城」！　武漢下午政策大轉彎：通告無效

血友病母子「唯二」確定返台　涉台人士：其他台灣民眾「急找管道回家」

眼鏡行老闆超高警覺　見「休市」也提早關店、戴口罩飛回溫州防疫

不斷更新／香港防護衣告急　醫管局主席承認：只夠用到3月中！

大陸4醫生一天內走了！　死亡報導發現「肺炎確診數字對不上」

陸企業復工吹「降薪潮」　員工每月5天無薪假...薪資減少25%

率先解禁第一國！　埃及2月27日復飛「往返大陸航線」　

有夠衰！疫情肆虐短尾猴趴趴走　「體溫正常」也被強制隔離

內馬爾單場兩黃禁賽　被質疑故意為回巴西嘉年華

玩膩駁二還有這！特搜高雄熱門打卡景點　還有超文青咖啡店

1.5萬日韓生將返台開學　潘文忠：指揮中心密切關注中

6搶1／洪一中關心是否會延賽 　吳志揚：有可能延賽

跨文化顛覆企業倫理教育　清大科管院結合外籍生玩出新高度

MCU新兵應廣3月下旬掛牌　今年力拼兩位數成長

台南市托嬰中心涉虐童　2保母1離職1暫停照顧！檢方主動偵辦

歐陽娣娣「關濾鏡」真面目現形！　素顏超近自拍…網看傻：不敢相信

這！就是美女／男友視角曬白嫩長腿　貓系美女貝小希跳舞電玩全精通

一天濕幾件內褲…她羞到掛身心科　罪魁禍首現身！不一定有症狀

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

快訊／滯留在武漢外地人可出城了！

湖北醫師確診新冠肺炎…搶救無效離世

全家窩14天解除隔離！趴趴走13天…突發病確診

鑽石公主號返港首確診！豪宅男發燒38.2度「自行吞藥」

放屁傳染新冠肺炎　疾控中心解答

光頭男排隊口罩被扯下「猛揮拳」2女血濺櫃台

血友病童身份 陸委會澄清

習近平：以疫情為契機，壯大新興產業

快訊／政策大轉彎！武漢下午宣布：取消「外地人可出城」

天文學泰斗染新冠肺炎　孫女急尋血漿

救命藥再告罄　血友病童母籲快包機

穿防護衣巡房9小時　護理長呼吸困難倒地

每分鐘產1千片口罩　廣州刷新世界紀錄

解除隔離後過10天　廣東女一驗竟是陽性

更多熱門

相關新聞

猴急男酒後硬上心儀女網友遭判刑

猴急男酒後硬上心儀女網友遭判刑

關姓男子幫女網友小婷（化名）處理車禍建功，進而追求她，某晚邀約到他家用餐。關男竟色慾薰心，餐後將小婷拉至臥房床上，嚇稱「在掙扎就同歸於盡」性侵得逞。關男事後雖辯是你情我願，但台中高分院不採信，維持一審依強制性交罪判3年8月，全案仍可上訴。

他拖女子進公園性侵　犯案後「推給雙胞胎」結局尷尬

他拖女子進公園性侵　犯案後「推給雙胞胎」結局尷尬

運將停「工地圍籬」開門強壓！她虛軟哭喊：救救我

運將停「工地圍籬」開門強壓！她虛軟哭喊：救救我

汽機車擦撞無血跡女騎士送醫不治

汽機車擦撞無血跡女騎士送醫不治

軍人性侵前女友！警破門全是血：凶殺案?

軍人性侵前女友！警破門全是血：凶殺案?

關鍵字：

南京女大生死亡性侵殺人

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

陳時中背5657萬元債務…存款不到300萬

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

劉真裝葉克膜18天　醫曝現實換心條件

日本女主播新聞報一半…批評鑽石公主號事件網怒了

快訊／滯留在武漢外地人可出城了！

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面