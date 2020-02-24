女大生雨夜校園失蹤…「頭下腳上」倒插蔥慘死下水道！殺人魔消失28年找到了

▲真兇現在照片。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

女大生在學校晚自習時遇害，之後屍體被藏進了下水道……。1992年3月24日，發生在原南京醫學院（現南京醫科大學）的這起女大生遭性侵殺害一案曾在江蘇省南京市轟動一時，引發社會廣泛關注。28年過去了，該案終於有了結果，南京市公安局23日晚通報，目前該案告破，嫌疑人已被抓獲。

綜合陸媒報導，1992年初春的一個雨天，大四林姓女生在校園內被性侵殺害，死亡時屍體完整，頭朝下被按在學校的下水道中。一位當時和受害人同級的男生回憶說，她父母之後幾乎每年在忌日都到南京燒紙錢，「記得是無錫人，全年級第二名，絕對是學霸，長相挺普通，沒有談過戀愛。」

「週一才發現林女沒來上課，同宿舍同學報告老師後，在2號樓找到她的雨傘，然後在天井下水道找到人的。」另一位同學回憶，「後來林同學父親傷心過度肺癌去世，弟弟在深圳工作，母親一人在無錫有心律失常。」

▲網傳真兇車中放著新約聖經。（圖／翻攝自微博）

案發後，因破案條件不足，當地警方28年來都沒有抓到真兇，不過一直沒有放棄偵查。沒想到，警方近日通過DNA手段取得了案件突破，進而抓獲了麻姓嫌疑人。

該案犯罪嫌疑人麻男，1966年10月2日生，徐州沛縣人，大陸製造業大企蘇美達集團司機。有網友透露，兇手育有一女；女兒現年已經20歲，外形靚麗。該網友還表示，很多人坐過真兇的車，「他車上放著新約聖經。」

28年前犯案，當年只有26歲的麻男如今已經 54 歲了。據一個早年認識他的人表示，2000 年初，當時他就在蘇美達工作，「聽說還曾被外派至德國，並從德國帶回了2隻德國牧羊犬。」該知情人士表示，現在兇手經營名犬生意，「他人看起來很和善，給人的印象人不錯。」