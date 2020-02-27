影／防疫中心一級開設　蔡英文：國際疫情嚴峻決定超前部署

記者陶本和／桃園報導

總統蔡英文27日赴陸軍六軍團33化學兵群視察時表示，國際疫情日漸嚴峻，台灣也必須強化對病毒的防禦，既然法律已經上路、預算也即將到位，因此決定超前部署，「剛才行政院院會中，蘇貞昌院長已經宣布，防疫指揮中心將提升為一級開設，我們會用全面整合政府資源，來迎戰新型冠狀病毒的威脅」。

身為化生放核反恐戰備第一線的六軍團33化兵群，在平時就進行各項災防整備與演練任務，具有豐富的實務經驗。在面對本次武漢新冠肺炎肆虐期間，他們再次擔負起抵抗「隱形敵人」的任務。

33化兵群歷年來，在第一線實施消毒工作，包括SARS、登革熱、非洲豬瘟等疫情期間。在本次武漢肺炎防疫階段，配合中央流行疫情指揮中心執行包括：武漢返台包機、寶瓶星號、鑽石公主號返國民眾檢疫與消毒作業，投入共計200多兵力，消毒範圍達6萬平方公尺。

▼總統蔡英文視察六軍團33化兵群。（圖／記者陶本和攝）



蔡英文27日到33化兵群視察時表示，她來視察的目的，就是要代表國人同胞，感謝各位在防疫工作所做的努力，替大家加油打氣，「對於你們的貢獻，我代表國家向各位致敬。」





蔡英文表示，從第一次的武漢台商返台班機消毒、寶瓶星號下船者接駁車輛消毒，以及各營區預防性消毒，到最近鑽石公主號旅客包機返台等消毒任務，都是由各位來執行。



蔡英文指出，對33化學兵群的官兵，在深夜裡穿著防護衣，忍受悶熱，背著沉重的背負式消毒器，戮力完成任務的身影，印象非常深刻，「我相信各位在勤務中的專業表現，一定能夠加深了國人的信賴。中華民國國軍，是一支平時能救災、戰時能作戰的鋼鐵勁旅」。



蔡英文提醒，雖然目前為止，在各單位防疫人員的努力下，相關疫情變化都有確實掌握，但是「防疫視同作戰」，大家要保持警戒，務必將防疫工作做到「滴水不漏」。





談到33化學兵群指揮官李煜森，蔡英文說，他也是防疫戰場上的老將，在2003年SARS的時候，是最前線的連長，帶領化學兵弟兄姊妹們在防疫第一線努力，有經驗豐富的指揮官的帶領，相信這次的防疫作戰，一定能夠獲勝。



蔡英文提到，今天防疫特別條例正式生效，行政院今天也在院會通過特別預算草案，送國會審查，希望能儘速通過，來強化我們防疫和紓困的能量。



但是面對國際疫情日漸嚴峻，蔡英文指出，台灣也必須強化對病毒的防禦，既然法律已經上路、預算也即將到位，因此決定超前部署，「剛才行政院院會中，蘇院長已經宣布，防疫指揮中心將提升為一級開設。我們會用全面整合政府資源，來迎戰新型冠狀病毒的威脅，保護好國民的健康。」

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