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中共黨媒開罵蘇貞昌！害血友病童滯留10多天「民進黨詐騙集團」

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▲▼立法院新會期開議，行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院場蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

滯留湖北血友病童小宇日前與母親順利返台，中共黨媒《人民日報》海外版26日刊登一篇題為「蘇式謊言可以休矣！」的文章，點名批評行政院長蘇貞昌的「謊言版365夜」又出續集，「民進黨當局將這套賊喊捉賊、栽贓嫁禍的戲碼演得如此駕輕就熟，真無愧於網友為其所冠的『詐騙集團』名號。」

文章內提到，蘇貞昌「中國插手，造成名單變化」的說法根本在信口雌黃，「蘇貞昌說，台當局『在第一批回台飛機就以弱勢優先原則讓血友病童優先回家』，但事實是，東航第一班春節加班機2月3日運送首批滯鄂台胞抵台，2月6日就將第二批運送名單完整提交台灣方面。而台當局直到2月9日才突然提出一份121人的『優先』返回名單。」

文章內質疑，「2月9日台方給的名單，是如何將小宇安排到2月3日飛機中的呢？所謂的「中國插手」造成「名單變化」，並導致小宇延遲返鄉，又從何說起？第一批滯鄂台胞搭乘東航加班機返鄉，事在緊急，以武漢地區台胞就近集結為主，小宇當時人在荊門市，來不及辦理相關手續趕到武漢。」

▼血友病童與母親已順利返台。（圖／台商提供）

▲▼湖北荊門血友病童與母親返台。（圖／台商提供）

文章內指出，實際上，若東航的後續安排未被民進黨當局阻撓，小宇兩天後就能回家，東航2月4日提出第二批運送計劃，即5日、6日晚間各由其執行2班，共運送890名台胞及其家屬，但這一計劃遭到民進黨當局斷然拒絕，「由此可見，造成小宇在湖北多滯留10多天的罪魁禍首，正是民進黨當局自己。」

文章內提到，蘇貞昌說「東航首班加班機中沒有檢疫，造成其中有一名『確診病例』」，但事實是，首批返台247名台胞在登機前均就自身健康狀況作出書面承諾，並按規定接受檢疫排查，均無異常。

文章內指出，但台灣衛生機構宣布有一名「確診病例」之後，對其具體情況諱莫如深，至今未能回答武漢台辦依據確鑿事實提出的7點疑問，從頭到尾只是支支吾吾，閃爍其詞，「在這裡我們必須再次請蘇貞昌正面回答，如果這個『確診病例』是實，為何台當局始終不把具體情況公之於眾，是不願、不能、還是不敢？」

文章的最後還強調，民進黨當局根本沒有把滯鄂台胞的健康權益放在眼裡，編造各種藉口，能不接就不接，能拖一天是一天，「在運送滯鄂台胞返鄉問題上，他們從始至終就是『麻煩製造者』！謬妄無稽的蘇式謊言可以休矣！請他說一句真話：究竟想不想讓滯鄂台胞盡快回家？」

▼檢疫人員上機檢查。（圖／讀者提供）

▲首批滯留武漢台灣民眾3日搭乘春節包機返回台灣。（圖／讀者提供）

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