紓困條例釋「給薪抵稅」利多　高虹安：對小型企業吸引不大

▲高虹安接受《雲端最前線》訪問。（圖／翻攝自《雲端最前線》）

記者陳家祥／台北報導

立法院25日三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，行政院將提出600億元特別預算送立院審議。對此，台灣民眾黨表示，防疫照顧假、家庭照顧假是否給薪等，相關防疫津貼未入法，未來將推動二階段修法。儘管中央釋出「給薪抵稅」利多，但民眾黨立委高虹安說，評估起來中大型企業才有吸引力，小型企業的話抵稅效益不大，吸引力較不足。

台灣民眾黨立委高虹安、台北市副市長黃珊珊27日接受《ETtoday雲端最前線》專訪，討論近來疫情的發展以及應變作為。談到紓困條例中，高虹安說，感謝行政院這次有採納到民眾黨的條款，除了要求蘇揆要3個月內提出防疫書面報告、6個月做施政總質詢報告，政院也會每周更新紓困條例資訊公開給民眾。

至於請假津貼部分，高虹安說，請假的分成3大類型，第一種是醫護人員，若染病可以得到公假、補貼，這沒有疑慮。第二類是需要居家隔離或檢疫的人，這種類型的人在紓困條例可以領到中央補貼，但沒有要求雇主一定要給薪，行政院提出「給薪抵稅」的鼓勵機制，「但評估起來中大型企業才會，小型、微型企業的抵稅效益不大」。

第三種則是防疫照顧假。高虹安說，延後開學後造成有家長必需要請假照顧的狀況，這部分沒有相對應的法規可以支應補償，後續甚至可能會有第2、第3波的防疫照顧假需求出現，行政院有提到「雨露均霑」，但很多家長勞工朋友是少了政府在條例上的補償，這是民眾黨感到遺憾的地方。

