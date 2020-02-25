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媽祖婆准假了！松山慈祐宮「取消北港赴會」　彰化南瑤宮縮短成兩天一夜

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▲▼全台瘋媽祖。（圖／松山慈祐宮提供）

▲松山慈祐宮今年取消北港赴會行程。（圖／松山慈祐宮提供）

記者黃可昀／綜合報導

往年台灣各廟宇都會舉辦遶境活動，吸引大量信徒聚集，一同祈求平安，但受到新冠肺炎影響，今年不少廟宇調整了進香模式，有些行程縮短為兩天一夜，有些則是活動暫緩，避免信徒群聚在一起增加傳染風險，雖然今年沒辦法像以往一樣熱鬧慶祝，信徒仍保有虔誠的心祈禱台灣平安。

據了解，台北市松山慈祐宮原訂1月21日到北港赴會進香，向媽祖說明了疫情狀況後准假，今年北港赴會活動取消，已報名者可持收據和證件全額退費。其他縣市各大宮廟是採取縮短行程或延後方式，台東縣關山天后宮、嘉義新港奉天宮往年都是挑2個日子，請示媽祖後才決定會香日期，但今年或許是媽祖也考量到防疫措施，2個日子都沒獲得祂批准，於是廟方決定活動暫緩，待疫情緩和後再向媽祖請示會香時間。

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▲▼受疫情影響取消進香行程。（圖／翻攝自財團法人台北市松山慈祐宮臉書）

▲避免爆發群聚感染，部分宮廟取消遶境活動。（圖／翻攝自財團法人台北市松山慈祐宮臉書）

彰化縣南瑤宮原規劃3月21日徒步到雲林縣北港鎮與嘉義縣新港鄉南港村一帶進香，為了防止信徒聚集而疫情擴散，向媽祖稟告局勢後，最終決定把七天六夜的行程縮短成兩天一夜。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮則是照常到北港朝天宮進香，將在3月24日凌晨出發，徒步橫跨苗栗、台中、彰化、雲林等縣市；桃園市龍德宮也照常舉行八天七夜的南巡遶境活動，已於2月22日晚間開跑；大甲鎮瀾宮更在3月19日如期舉行九天八夜的遶境行程，行經4縣市、全程超過340公里，駐駕上百家宮廟，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，進香活動多數在室外，所以決定不調整行程照常舉辦，除非「封城就不辦遶境」。

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