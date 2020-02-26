彰化南瑤宮媽祖笨港進香照常舉行　「縮短2天1夜」但也考慮延期

▲彰化市南瑤宮今年媽祖到笨港進香縮短為2天1夜。（圖／翻攝自南瑤宮臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情加遽，大甲鎮瀾宮上午宣布大甲媽祖「精簡規模」3月19日將如期舉行遶境，白沙屯媽祖也將在3月24日啟程徒步往雲林北港朝天宮進香，雖然南瑤宮已將笨港進香縮短為2天1夜，但彰化市長林世賢仍擔心疫情，考慮與媽祖會討論是否先暫停，等疫情解緩退散後再辦理，並研議屆時恢復7天6夜的進香行程。

彰化南瑤宮指出，庚子年二媽五笨港進香，8日上午舉行十媽會總理元宵會議，會議中以笨港進香輪值的三尊會媽總理意見為主，並在與會人員的多方討論取得共識，因應新冠肺炎疫情防護，顧及參與人員的健康也對於進香事宜的謹慎決議，由管理人、十媽會總理及南瑤里成功里里長，再次向媽祖焚香稟報並擲筊聖示，庚子年二媽五笨港進香照常舉行，僅原定7天6夜行程更改為2天1夜，以原定起駕日期於農曆2月28日起駕，全程坐車回程在彰化市遶境。

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如今距離大甲媽祖及白沙屯媽祖遶境日期愈來愈近，地方因為疫情，反對的聲浪也愈來越大，彰化市長林世賢聽到了民眾的聲音，他說當初是因為疫情考量，才將南瑤宮進香行程縮短，進香人數僅限媽祖會幹部成員大約300人參加，要延期或暫停，會再進一步開會後再行公布。

至於大甲媽祖遶境將於20日駐駕停留南瑤宮，供信眾前往參拜，南瑤宮對此表示，今年因為大甲媽祖停留的時間短，沒有提供遶境信徒席地休息的處所，這方面也請信眾見諒。

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