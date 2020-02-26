配合防疫　大觀音亭暨祀典興濟宮停辦「春祭大典」

▲大觀音亭暨祀典興濟宮管理單位，擲筊杯請示請示保生大帝，獲明確指示停辦3月22日的「春祭大典」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

繼日前觀音佛祖指示取消農曆2月19日（國曆3月12日）的菩薩佛誕平安宴之後，大觀音亭暨祀典興濟宮管理單位，再度請示保生大帝，獲明確指示停辦3月22日的「春祭大典」。

董事長吳漢清強調，新冠肺炎疫情尚未穩定情形下，停辦宗教活動減少大量人群聚集，有助於安定人心，儀式日後仍是會恢復舉行，並不至於有遺憾之感。

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大觀音亭和祀典興濟宮「佛、道同祀」為兩所宮廟，供奉神明眾多，幾乎每個月都有祭典或活動，因此2月初擲筊請示觀音佛祖，獲指示確認停辦佛誕平安宴300餘桌，令管理單位和信眾都感到安心，因為不必在宗教信仰和病毒防疫之間感到為難。

緊接著而來的宗教活動是國曆3月22日的祀典興濟宮「春祭大典」，董事會曾於今年1月份聽聞疫情發生之初，請示保生大帝是否要辦理？或若要舉辦的日期為何？當時擲筊請示時，保生大帝同意於3月22日「如常辦理」。沒想到疫情在這一個月發生相當重大的變化，且尚未有降溫的情形，確診者甚至有擴大增加之勢。

因此董事長吳漢清於現今疫情嚴峻之際，向神明稟報狀況，再度擲筊杯請示神明的意思，出乎意料的是，詢問是否「停辦」時，吳董事長立刻擲出三個聖杯。吳漢清董事長指出，興濟宮供奉保生大帝，被封為祀典官廟，因此「春、秋二祭」是每年固定的宗教祭典，春祭規模雖小，但也有6、7百人參加，人群聚集難免都有遭到感染的疑慮，如今神明慈悲為懷，給予「停辦」的確定指示，讓廟方免於承擔舉辦活動可能有人感染病毒的責任，很多信徒也感到安心。

吳漢清董事長強調，祈望全民配合防疫政策，做好自主衛生防護管理，等這波疫情趨緩後，再恢復辦理各項宗教活動，願天佑台灣，共度疫情難關。

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