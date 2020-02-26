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都是台中媽！　樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」決定延期舉辦

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▲台中市東區樂成宮26日下午宣布「旱溪媽祖遶境十八庄」延期舉辦。（圖／擷取臉書）

▲台中市東區樂成宮26日下午宣布「旱溪媽祖遶境十八庄」延期舉辦。（圖／擷取臉書）

記者白珈陽／台中報導

因應新冠肺炎疫情影響，台中市東區樂成宮26日下午宣布，原本預定今年3月24日將舉行的「旱溪媽祖遶境十八庄」要延期舉辦，廟方表示，目前還沒有決定延至何時舉辦，未來將視國內疫情發展狀況，並配合中央疫情中心及內政部的政策腳步再做決定。

樂成宮自西元1753年創建以來旱溪媽祖神威顯赫，信仰圈日益擴大，香火鼎盛，加上今年，已是旱溪媽祖遶境第198年，活動時間從3月24日至4月14日；繞境沿途行經99座宮廟、10個行政區116個里，範圍涵蓋大里、烏日、霧峰、太平、東區、南區、南屯、北屯、北區和西區，是台中市近兩百年來重要信仰活動。

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《ETtoday新聞雲》25日才向樂成宮董事長郭松益詢問，當時郭松益回應將會如期舉行遶境活動，但今天下午樂成宮改變主意，在臉書專頁宣布「台中樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄活動，配合中央疫情中心及內政部之應變說明，將今年旱溪媽祖遶境活動延期舉辦」，讓眾多信徒大讚「 防疫至上，感謝廟方繞境延期」、「媽祖慈悲，謝謝媽祖」、「感謝廟方睿智」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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