台東行動數位列車全縣跑透透　塑造各年齡層數位近用

▲ 石山部落文化健康站長者操作youtube影音平台上課。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

由台東縣政府教育處所執行「台東縣行動學習數位列車計畫」，自2014年起至今以2部行動學習數位列車巴士，跑過台東縣15鄉鎮市，並前往各部落文化健康站、社區帶領平板電腦軟體應用教學，提升長者對於資訊設備近用。

教育處表示，在2019年度中，部落文化健康站、社區課程主打數位近用，從帶領在地長者除基本平板功能操作為基礎，接著帶入「YouTube影音平台」、「水果忍者」課程除讓長者了解年輕族群影音搜尋、APP下載方式，更重要的是引發其學習興趣。還有相關腦部預防保健課程，諸如：「天天腦鍛鍊軟體」供民眾在遊戲中動腦體驗、「健康存摺軟體」供民眾自行管控個人生理、病理資料。

▼ 卑南國小學生共同討論、測試自走車程式。（圖／記者楊鈞典翻攝）

自2018年首度導入國小程式開始、攝影課程。在程式課程，本次引進自走車，供學子從零到一，動手組裝車體至撰寫程式一手包辦，讓學童在過程中，除學習新知外，更重要的是培養其解決問題的素養能力。另外為幫助學子探索未來興趣，更帶領攝影課程，讓孩子能在有理論依據的狀態，拍下屬於自己家鄉周遭的影像，讓孩子用心深度走訪、紀實自己家鄉。

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