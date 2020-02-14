台東5處獲低碳永續家園銅級認證　市區首度獲肯定

▲ 卑南鄉賓朗村以推動農業廢棄物回收再利用獲取總評分最高得分，目前社區利用堆肥機制，將落葉成為有機肥料。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣每年積極輔導村里社區參與環保署評等，目前認證參與率已達50%，其中獲得銀級村里1處及銅級村里14處，2019年台東縣共有5處村里社區經由台東環境保護局輔導參與並獲得低碳永續家園評等認證銅級村里的肯定，分別為台東市富岡里、新園里及知本里、台東縣則有卑南鄉賓朗村、綠島鄉公館村等處。

環保局表示，推廣低碳行動與建構低碳環境需要長時間投入人力與技術資源，並要持續不間斷的維護與運作，取得評等認證除了可透過永續家園網路平台讓全國看見社區執行的低碳成果，提升知名度，在未來社區申請各項補助，較易脫穎而出，透過執行節能減碳等行動，提升社區居住環境品質，真正達到節能減碳、落實環境保育的意義

。

2019年獲得銅級認證的社區，其中富岡里、新園里及知本里在執行維運的低碳行動項目中，在推動老人共餐、社區共食並結合執行低碳生活所展現的成果顯著；卑南鄉賓朗村一步步推動社區永續農業，其中以推動農業廢棄物回收再利用獲取總評分最高得分；綠島鄉公館村將具有歷史價值的閒置老屋轉型再利用，並作為公館村社區低碳旅遊、環境教育、護蟹淨灘等相關活動的聚集點，不僅翻轉社區內的老屋生命，更是賦予環境生態交互結合的重要場所。

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