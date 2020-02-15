台東海岸漂來292塊海洛因磚...市價破4億　檢警追查！中南部最大尾毒梟栽了

記者邱中岳／台北報導

2019年9月，有民眾在台東海灘上撿獲44塊海洛因磚，警方後續追查又在毒販倉庫內起獲毒品海洛因磚152塊及安非他命25袋，懷疑幕後還有藏鏡人，最後順利追查到掌控中南部的大毒梟到案。

刑事局發現有民眾在撿拾到44塊海洛因磚後組成專案小組，順利搗破毒品倉庫，而鎖定幕後藏鏡人就是掌握中南部毒品的林姓大盤商，追查後共計逮捕林嫌在內等11人到案，訊後均依運輸毒品、國安法以及走私偷渡等罪嫌將一干人等送辦。

▲警方陸續起獲292塊毒品海洛因磚，來源全都直指台灣三大毒梟之一的林男。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，從2019年9月開始，在台東海灘上撿獲44塊海洛因磚後開始追查，又再林嫌等人準備與鍾嫌、李嫌交易時查獲海洛因152塊、安非他命25包，循線追查林男販毒集團時又查獲1百塊海洛因磚，共計查獲292塊印有雙獅地球牌以及興旺發的海洛因磚。

林姓大毒梟主要從泰緬邊境購買毒品，透過泰國大型漁船運送到公海，再派小型舢舨接駁至屏東小琉球一帶的海灘上，趁海巡人員不注意搶灘上岸，分送往各個放毒倉庫後出售。

▲警方透過長期蒐證，最後掌握林嫌販毒證據，共計逮捕林嫌在內等11人依法送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在逮捕林嫌期間，雖然掌握林嫌販毒的重要情資，也截獲大批海洛因、安非他命等毒品，但苦無足夠證據將林嫌繩之以法，透過曾經與林嫌交手的緝毒人員，了解其販毒模式，才順利將林嫌逮捕到案。

據悉，台灣有3大毒梟，除了林嫌掌握中南部的販毒版圖之外，還有1名主要控制北部地區的鄧姓毒梟，刑事局鎖定鄧嫌長期躲藏在金三角，居中安排毒品供應，刑事局幹員在2019年間也順利在越南逮捕鄧嫌。

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