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跳上火車到台東！南非背包客愛上都蘭　落地生根孕育聞名國際衝浪課

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▲三立電視CH54台《我們一家人+》。（影／取自《我們一家人+》YouTube，如遭刪除請見諒、圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

來自南非的安保羅，他已經在台灣定居十年，打從18歲開始就在家鄉接觸中國武術，取得教練資格還不夠，他還想繼續鑽研「拳術心法」，也因此來到台灣拜師，就此定居下來，但武術只是安保羅的興趣，影像調光師才是他真正的職業，如何靠著後製，把影像的光影明暗，調到最完美的境界就是他的功力，這也讓許多大導演及明星藝人，拍廣告MV或電影都指定找他合作。

▲▼衝浪,台東,都蘭,南非,背包客,新住民。（圖／翻攝自youtube）

請繼續往下閱讀...

台越新二代，則是傳承父親的餐飲手藝，用料理保存對父親的愛，一開始的源起是因為越南華僑吳乾銘，因為戰亂滯留越南，一直到三十年前，才帶著一家老小來台灣，但吃不慣台灣菜，乾脆自己下廚，還一路從只有三道菜的小吃店，經營到佔地兩百多坪的大餐廳，三年前吳乾銘因病過世，由大女兒吳坤玲接手經營，她堅守父親的遺願，每一道菜都不能走味，連過年習俗也遵循著越南的傳統，吳坤玲端出越南的家常菜，保留傳統風味、就像保留住父親當年創業的初心。

▲▼衝浪,台東,都蘭,南非,背包客,新住民。（圖／翻攝自youtube）

近年來台東成了全球知名的衝浪勝地，也被評為亞洲最新最好的衝浪比賽場，而台灣國際衝浪公開賽，今年已邁入第九年，這次有29個國家、超過300位國內外好手齊聚台東，且每當吹起東北季風，就有很多外國觀光客慕名而來，在都蘭一家衝浪店裡有許多來自國外的學生，連教練馬克也來自南非，他已經定居台灣將近17年，落地生根、娶了台灣太太，也愛上台東的慢活，甚至有越來越多外國人像他一樣愛上台東，再也不想離開。許多像馬克一樣的外國人，因為各式各樣的原因定居在台東，也讓台東漸漸形成有異國風情的聚落。

▲▼衝浪,台東,都蘭,南非,背包客,新住民。（圖／翻攝自youtube）

用一顆饅頭就能創造農業再生，你相信嗎？來自中國的王翎鳳，她用新竹寶山當地盛產的柑橘，製作成純天然果醬，再把果醬混入麵皮，製成獨一無二的橘子饅頭、成功打出知名度，也為漸漸沒落的寶山農產創造新生路，但很多人不知道，當初王翎鳳是被先生李榮峰的情懷感動，想為家鄉盡一份心力，於是除了做饅頭，還開發出各式各樣的產品，甚至打造老中青的共融平台，展現地方創生源源不絕的生命力。

▲▼衝浪,台東,都蘭,南非,背包客,新住民。（圖／翻攝自youtube）

片中的四位主角都有共同特色，那就是他們都靠專業，在台灣土地上穩紮穩打、一步一腳印，走出屬於自己的路。如果你的身邊也有動人的新住民故事，或你本身就是個有故事的新住民，歡迎上「我們一家人Plus」的社群網站分享你的故事。

精彩節目周日下午2點，請準時收看三立電視CH54台《我們一家人+》。

我們一家人+ 臉書：https://www.facebook.com/SETwearefamily/

我們一家人+ 網站：http://setwearefamily.setn.com/

我們一家人+ YouTube：http://bit.ly/wearefamilyplus

（三立電視與內政部移民署共同製作）

（新住民發展基金補助　廣告）

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