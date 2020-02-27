台中男出租存摺傻等「10天賺1萬元」　結局5天先噴6.5萬元

記者黃翊婷／綜合報導

42歲的張姓男子因為經濟壓力大，去年3月中旬聽聞出租存摺10天就可賺1萬元，於是將自己兩個帳戶的存摺、金融卡寄出，結果不僅租金泡湯，還因此吃上官司，分別賠償兩名受到詐騙集團侵害的民眾1.5萬元、5萬元。台中地院法官考量到他沒有前科，犯後態度良好，最後依幫助犯詐欺取財罪判處2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。

▲張男聲稱是因為缺錢，才會寄出存摺和金融卡。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關，下同）

判決書中提到，張男2019年3月間在新北市某超商寄出一本銀行的存摺以及一本郵局存摺，內容物還包含金融卡及密碼，收件人則是雲林楊姓男子；5天之後，賴姓男子接到自稱是某網拍的客服人員電話，誤信交易資料錯填成批發商，於是按照指示前往ATM匯款1萬3027元，結果這筆錢就這麼一去不回。

另一名黃姓男子則是接到詐騙集團成員假冒的貸款人員，誤信受到國稅局查帳，急忙跑到銀行臨櫃匯款6萬元。後來賴、黃兩人驚覺受騙，報警處理這才揭發整起事件。

▲詐騙集團誘使賴姓受害者前往操作ATM，騙走1萬3027元。

對此，寄出存摺淪為人頭帳戶的張男矢口否認幫助詐騙集團，辯稱當時因為經濟壓力大，透過某賭博網站認識暱稱為「吳XX」的女網友，對方表明出租存摺10天就可以賺1萬元，這才將存摺、金融卡以及密碼全數寄出，事後根本沒收到租金，「我不知道他們是詐騙集團。」

台中地院法官認為，張男明知這麼做可能會淪為詐騙集團利用的工具，仍決定把存摺等物品寄出，行為的確不可取，但經過調查，發現他與詐騙集團成員並無聯絡或行為分擔，只是提供「助力」，況且挨告後也與賴、黃兩位受害者達成協議，分別賠償1.5萬和5萬元，考量到他沒有前科，犯後態度良好，相信應該已深知悔悟，最後依幫助犯詐欺取財罪判處2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。假如張男2年內沒有再犯，寄出存摺僅僅5天，不只沒賺到10萬元，反而慘賠6.5萬元。