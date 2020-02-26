載車手詐領30萬元　彰化白牌男「我只是個計程車司機」獲判無罪

▲載詐欺犯到ATM詐領30萬元，白牌司機獲判無罪。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者唐詠絮／彰化報導

詐欺集團成員邱男，為了取款找了白牌司機陳男，短短65分鐘，到溪湖鎮4家銀行郵局及超商ATM提款得手30萬元，被依加重詐欺取財、洗錢等罪嫌起訴，但陳男辯稱，他只是1個白牌司機，也曾提供詐欺集團線索給員警，彰化地院審酌後，陳男參與犯罪不足證明，判決無罪。

判局書指出，2018年3月藍姓男子將陳男介紹給邱男，加入詐欺集團擔任車手，負責交付人頭帳戶金融卡（含密碼）給邱男領錢，並約定每日酬勞1千元，同年3月30日下午2點53分，陳男載著邱男到彰化溪湖鎮的超商、銀行、農會與郵局，在65分鐘內提領詐款30萬元。

陳男辯稱：我雖然有開車載邱男，但我是白牌計程車司機，並非詐欺集團成員，我沒有交付人頭帳戶之金融卡（含密碼）給他，也沒有拿邱男交付的款項等語，但檢方認為，陳男從台中大老遠開車到彰化縣溪湖鎮，卻又在每個地點短暫停留，且在車內等候，之後又驅車返回台中，此與一般叫車服務，司機到達指定地點後離開的情節，差異甚大，實有可疑之處。邱男證稱時說，當天是被陳男叫到台中，再搭車南下，他平時沒錢坐計程車。

對此，彭男擔任證人出庭證稱，他從小就認識陳男也知道他是司機，而對方也知道他是1名警察，「是被告提供詐欺集團車手的資料給我，讓我可以進行偵辦」。

法官審酌，被告在載送邱男後，心存懷疑，才會將相關訊息告知彭男，若陳男是詐欺集團的車手頭，應當不會有上開通報、配合查緝的舉動，此外，陳男否認透過藍男結識邱男，且辯稱也不認識藍男，而檢察官在偵查中，並未確認藍男有佐證邱男結識陳男加入詐期集團證言，綜此以上認為，不足以證明陳男有參與組織犯罪，應為無罪。

►生火了！連我媽都用到發光

