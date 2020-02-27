破解密碼看LINE！元配控直銷夫約下線同事泡湯嘿咻4小時　一驗浴巾現形了

▲法官認為，被告兩人單獨至溫泉會館入住長達約4小時，已逾一般已婚男女社交分際。（達志／示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

一名人妻控訴，從事直銷工作的老公，用LINE和「下線」女同事互約泡湯嘿咻，至少發生12次性行為，因此求償50萬元。男方則辯稱，兩人雖相約泡湯，然無從逕以推測有共浴，甚或發生性行為等不法情事。台北地院法官認為，溫泉會館浴巾螢光處的表皮細胞層及精子細胞層DNA，與被告相符；50萬元金額過高，改判20萬元。

判決指出，人妻指控，2019年2月，丈夫和女同事到烏來溫泉會館發生關係，兩人多次相偕泡湯，未有他人同行，顯以「泡湯」為暗號，相約發生性行為，孤男寡女共浴一室，顯逾一般男女正常交往關係。

人妻說，丈夫違反夫妻共負忠貞義務，與女同事共同嚴重侵害她的配偶權，使她受有精神上極大痛苦，因此求償50萬元。

男子辯稱，妻子未經他的同意破解其手機密碼，擅將他與女同事對話紀錄內容截圖，除涉妨害秘密等罪外，嚴重侵害他的隱私，此為非法取證之物，應否定其證據能力。

▼人妻指控，丈夫和女同事到烏來溫泉會館發生關係。（示意圖／取自pakutaso免費圖庫）

男子表示，他和女同事均從事直銷，屬同一經營團隊，為上下線直屬關係，工作往來密切，對於如何拓展績效成績，面對拓展業績壓力之餘，難免相約一同出遊，以利工作上拓展業績，及策略交換意見與舒緩壓力；兩人雖相約泡湯，然無從逕以推測有共浴，甚或發生性行為等不法情事，且僅成行兩次，並有眾人隨行，非兩人單獨出遊。

法官認為，被告兩人單獨至溫泉會館入住長達約4小時，已逾一般已婚男女社交分際，足以破壞原告婚姻的圓滿幸福，且情節堪認重大；再依檢察官將原告提出從該房內，取得被告使用過的浴巾與唾液棉棒，鑑定發現浴巾螢光處的表皮細胞層及精子細胞層DNA，與被告相符，足見原告主張對方在溫泉會館發生性行為，所言非虛。

但法官也說，原告以被告兩人對話內容，主張被告間有至少12次性行為，及一次逾越一般男女交往對話，是屬臆測推論之詞，並不足採。法官審酌雙方身分地位、經濟狀況，改判賠20萬元，全案可上訴。