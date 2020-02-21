涉公海賣油給北韓遭起訴　穩鼎石化董座慘被跨國詐騙「損失1.8億元」

▲穩鼎石化董座邱永堂曾因合夥用「北斗星號」賣油給北韓船隻遭起訴。（圖為資料照／記者李忠憲翻攝）

記者劉昌松／台北報導

穩鼎石化董事長邱永堂，去年因在公海賣油給北韓船隻遭起訴，如今又因油品買賣成了刑案當事人，不過這次他是被害人，因誤信可買到俄羅斯的超低價油品，付了錢卻苦等不到油輪入港，損失高達600萬美金（約台幣1.8億元），另家廠商因親自到俄國查訪發現受騙，僅損失數百萬元，2公司控告4名台灣掮客涉嫌詐欺，北檢21日以罪嫌不足等理由處分不起訴。

根據穩鼎官網介紹，邱永堂在1980年創設集團至今，旗下共有4家子公司，專營石化產品進出口貿易、倉儲、轉運、經銷、生產及運輸等。2018年間，邱因涉嫌合夥透過油輪「北斗星號」，將柴油運到公海上賣給北韓船隻，違反聯合國制裁禁令，隔年遭台中地檢署起訴。

▲邱永堂誤信可買到便宜油品，卻因此遭詐1.8億元。（圖／翻攝穩鼎石化網站）

就在邱面臨刑案追訴的同時，他另外向刑事局報案指控，黎姓等4名掮客，涉嫌佯稱有管道可向俄羅斯公司CASPIAN TRADIND OIL取得超低價油品，但他在2017年11月間，陸續支付了船運費、油品預付款達85%，總計約600萬美金，卻遲遲等不到油輪來台。

而另家石化業者則是在2016年10月間，首次透過掮客向俄國公司購油時，拒絕給付預付款而取消買賣，2017年10月間，第2度買油時，對方又以信用狀未通過審核等理由，再次要求預付現金，業者決定親自到海參崴港口查訪，確認油品上船再付錢，到了現場才被港務人員告知，當時根本沒有油輪要進出港，業者損失2次船運費共約10萬美金(台幣300多萬元)。

被控詐欺的黎姓掮客和馬姓秘書、李氏父子業務到案否認不法，梨辯稱透過國外友人認識俄羅斯公司人員，但一直都僅以E-mail、Skype聯繫，從沒見過對方，台灣買家是直接匯款到對方帳戶，他們至今沒收到佣金。檢警調查雙方往來訊息，梨姓掮客確實不斷在幫我國買家催促運油，且掮客的帳戶也始終沒有來自海內外金流入帳，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴這4名掮客。

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