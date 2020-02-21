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談妥1萬6千性交易　男網友完事不給錢！女提告因為「這個原因」不起訴

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▲新北市籍張姓男子去年8月間與女網友相約桃園市某家摩鐵，同意借女網友1萬6千元作為性交易代價，但女網友事後提告張男未給錢。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲新北市籍張姓男子去年8月間與女網友相約桃園市某家摩鐵，同意借女網友1萬6千元作為性交易代價，但女網友事後提告張男涉嫌詐欺未給錢。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市張姓男子遭女網友控告，去年8月間張男謊稱願意借她1萬6千元償還保險費，雙方相約摩鐵，張男要女網友「要有女朋友的表現」暗示要性交易，雙方完事後，張男卻藉口還會找女網友，但事後卻封鎖她且避不見面，女網友事後報警處理，但警方重回摩鐵未找到使用過的衛生紙團等發生性關係等證物，桃檢以無其他積極證據為由，21日偵結予以張男詐欺罪嫌不起訴處分。

檢警調查，據女網友指控，她與41歲的張姓男子在臉書認識僅一週，去年8月23日張男發訊息給她，願意給她1萬6千元價發生性行為，隔日深夜11時許，2人相約在桃園區某摩鐵，張男說願意幫她，但「要有女朋友的表現」，暗示要發生性關係，但完事後張男聲稱還會來找她，沒給錢就離開摩鐵了，事後還將她封鎖，她不甘受騙才報警處理。

張男偵訊時辯稱，2人認識才一週，女網友就開口要借1萬6千元支付保險費用，去年8月24日深夜相約在桃園區摩鐵，但只在房內聊天，都是聊離婚後單親問題，2人聊了一個小時候他就離開，沒與女網友發生性行為，回程還送女網友回家，因手機遺失無法再連絡，因與女網友不熟不敢借她錢，沒有欺騙她的意思。

檢方認為，張男確實僅在摩鐵停留1小時，離開時女網友沒有緊張異狀，女網友向警方報案後，警方曾到摩鐵房間內搜查，但沒找到使用過的衛生紙團或其他得以正名2人發生過性行為跡證，根據摩鐵現場監視器翻拍畫面，難以求她積極爭據能認定張男與女網友有性行為，且女網友經檢方多次傳喚未出庭，21日偵結予以張男涉嫌詐欺罪嫌不起訴處分。

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