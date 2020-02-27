美魔女業務起底！色誘摩鐵制服戰　航警人財兩得下場淒慘

▲前航警局警官孫一鳴涉嫌貪汙案，還與中方女子發展婚外情，有如電影「色戒」翻版，圖為2人在國外旅遊自拍。（圖／翻攝自網路）。

記者沈繼昌、葉國吏／綜合報導

前航警局航空保安科警官孫一鳴涉嫌於2014年間擔任桃園機場X光機採購案，他受到大陸大陸「同方威視」公司已婚女業務經理李委霖色誘，採購7000萬元劣質X光機，並從中收賄300多萬元。案經桃檢依貪汙案起訴，桃園地院26日下午判處孫17年6月、褫奪公權10年，同案蔡姓廠商5年8月、褫奪公權2年，本案還可上訴。

檢調人員當時在孫一鳴身上查扣1個隨身碟，發現有大批性愛影像與照片，男主角是孫，女主角則是同方威視公司派駐台灣的業務經理李委霖，大陸前國家主席胡錦濤的兒子胡海峰就曾任同方威視的總裁一職。

檢警還查出，孫與李女各有婚姻，李女之前要推廣業務曾拜訪航警局，得知航警局孫一鳴負責全台機場Ｘ光檢查儀採購業務，從此展開色誘，雙方發展出有如電影「色戒」般之地下情。

▲前航警局警官孫一鳴貪汙案，26日出庭聽判後，孫（左）與蔡姓廠商（右）快步離開地院。（圖／記者沈繼昌攝）。

根據《自由時報》報導，李女雖然已婚，但外表清秀、身材姣好，而且當時還小孫男14歲，孫男看到後驚為為天人。2人也在李女刻意色誘下發展婚外情，李女為了達成目的百依百順，不僅獻身還配合孫男各種情色要求。

檢方調查發現，李女在台灣期間，孫男時常陪玩，甚至在李女一下飛機，孫男連制服都來不及換就直奔摩鐵，檢方還在查扣的隨身碟中發現影片，火辣程度不輸情色片，讓辦案人員看了都害羞。

根據調查，李女為了取得孫男信任，還曾簽下愛情承諾書，內容寫下「一、愛孫警官一輩子；二、一輩子是孫警官的忠實粉絲；三、永遠照顧陪伴孫警官，不管體力有沒下降、髮際線有沒變高；四、無條件接受孫警官的一切安排；五、永遠聽孫警官的話，不對孫警官說不；六、永遠支持孫警官的一切決定」等六項內容。