大法庭首件裁定影響　詐騙集團車手楊哲旻案撤銷發回更審

▲大法庭首件裁定出爐後，詐騙集團車手未來都須強制工作。圖為台南市警方逮捕車手，非本案當事人。（圖／記者林悅翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

最高法院「大法庭」上路後，刑事大法庭日前宣示首件裁定，認為詐騙集團的「車手」，因犯普通刑法的「詐欺罪」外，也構成《組織犯罪條例》的罪行，依照想像競合犯規定，從一重論以「加重詐欺罪」，應於刑前強制工作3年。而本案聲請人楊哲旻詐騙案因此遭撤銷，發回台中高分院更一審，預計將依照大法庭的見解，除了判處有期徒刑以外，還會宣告強制工作3年。

大法庭制度於去年7月4日上路，各界均引頸企盼大法庭能實質產生效果，進而促進司法改革。而本案除了最高法院刑事各庭間有不同意見外，最高檢察署也以本案為例，促請最高法院召開大法庭審理。最高法院刑事大法庭也於1月16日間召開言詞辯論程序，並於2月13日作出本案裁定，有特殊意義存在。

本案因楊男加入詐騙集團擔任車手，檢警單位逮捕後，提起公訴，一二審均將他判刑2年9月，但均未宣告強制工作。由於詐騙集團車手除了觸犯刑法的「詐欺罪」外，也構成《組織犯罪條例》中的「犯罪組織罪」，其中若僅論以普通刑法的罪名，除了判刑以外不需強制工作；但若論以《組織犯罪條例》中的罪名，就須強制工作3年，因此本案引發爭議。

大法庭言詞辯論時有正反意見，「肯定說」的學者認為，強制工作是保安處分一種，刑罰不能吸收保安處分，「如同洗澡和刷牙性質、目的不同，即使洗澡洗得很乾淨，牙還是得刷」，因此車手若涉犯其他重罪，就不宣告強制工作，是反其道而行；另有學者舉例「倒洗澡水不要把小孩一起倒掉」，主張輕罪的保安處分不能被重罪吸收。至於採「否定說」學者認為，在立法者沒有明文規定下，法院應遵守罪刑法定原則、刑法謙抑性思想，不能擅自擴大適用；另有學者認為，此乃立法者長期忽略的法律漏洞，應透過修法補足，不能由法官類推適用。

大法庭最後裁定採取修正的肯定說，從文義及體系解釋出發，來解釋刑法第55條前段規定，認為這類案件應該想像競合犯規定，從一重論以《組織犯罪條例》「加重詐欺罪」，並應於刑前強制工作3年。裁定出爐後，最高法院隨即撤銷楊哲旻的案件，發回台中高分院更審，預計台中高分院將依照裁定意旨，除判刑外再宣告強制工作3年。