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嘉義民雄2機車對撞1騎士昏迷　未減速及二段式轉彎惹禍

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▲民雄鄉建國路機車對撞。（圖／翻攝民雄大小事）

▲民雄鄉建國路機車對撞。（圖／翻攝民雄大小事）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉建國路二段，嘉義市往民雄方向，26日晚間發生2機車對撞嚴重車禍，現場兩台機車頭碎裂，零件散落一地，一騎士當場昏迷送醫，另一騎士則手腳擦挫傷，警消到場後將兩人送往嘉義基督教醫院，詳細車禍原因警方釐清中。

據了解，50歲陳姓男子20餘歲簡姓男子各自騎乘機車，卻在建國路發生對撞，簡姓男子當場倒地昏迷不起，陳姓男子則輕微擦傷。轄區警方表示，該路段常發生交通事故，呼籲騎士行經該路段減速慢行及二段式轉彎，注意交通安全。

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