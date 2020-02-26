「輕適能」健身房募資2年後突倒閉　20股東會員舉牌怒控詐欺

記者劉昌松／台北報導

主攻小資女市場的「輕適能」健身房，原本迅速發展成全台15家分店的連鎖健身中心，2017年開始對外募資擴店，卻在2019年初無預警倒閉，不少投資人血本無歸，會員花了錢無法再運動，20名被害者26日上午到台北地檢署，按鈴告發輕適能負責人兼執行長賴志欽、營運長吳佳倫涉嫌詐欺、背信、違反《商業會計法》等罪。

▲輕適能健身自救會告發健身中心負責人賴志欽、營運長吳佳倫涉嫌詐欺、背信等罪 。（圖／記者劉昌松攝）

輕適能健身自救會律師陳育瑄表示，輕適能(Light Fitness)創立至今7年，分店遍及雙北、新竹、台中、台南，負責人賴志欽常上媒體分享創業經驗，他和吳佳倫先後獲得「年度百大經理人」頭銜，因此當輕適能在2017年開始對外募資時，許多會員、教練都相信公司發展前景可期，多以分店為對象投資擴店。

但是在2019年底，健身中心開始出現薪資發放異常、積欠業績獎金等情形，有投資人要求看財報，發現各分店彼此借貸情形嚴重，卻又無法說明到底用去哪裡了，等到2020年初，公司突然告知營運不善無力償還，股東、會員們覺得受騙，因此提出控告，希望檢察官能限制賴志欽、吳家倫出境，也希望消基會、消保官介入處理。

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