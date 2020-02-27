▲跟著網紅動手做木工，打造寵物家居，只需「B+D GoPak」輕鬆搞定。（影／ETtoday)

▲社畜時代最強業務妮娜挑戰DIY動手做！（圖／翻攝自影片，下皆同）

消費中心／綜合報導

你也喜歡木質傢俱嗎？看似簡單卻要價不便宜，也可以試試自己動手做看看，製作過程中的樂趣與成就感就是許多人沈迷於DIY動手做的原因。這次社畜時代最猛業務「英國捲毛貓妮娜」為了寵愛自家愛貓老斑，來向超認真少年阿仔師拜師，帶著「B+D GoPak 12V Max USB 四合一組合包」，自己動手DIY做一個老斑睡窩自己也能用的邊桌，會看看老斑爽躺在新家的萌樣。

▼妮娜選擇的寵物窩邊桌屬於初學者等級，只要備齊工具在家也能輕鬆做出。

首次接觸木工的妮娜，為了做出有質感的寵物窩邊桌，向超認真少年工業達人的阿仔師學習!怎麼做超省時、省力又適合初學者的做法，這次使用工具組是「B+D GoPak四合一組合包」內有裁切的線鋸機，砂磨快速的磨砂機，輕巧實用的震動電鑽，輕鬆搞定木工初學者需求。這組GoPak系列共有7種工具（起子機／鋸機／震動電鑽／熱熔膠槍／磨砂機／釘槍／LED工作燈），電池還可當行動電源使用，出門在外使用更便利。

「弱女子」妮娜本來還怕自己使不上力，但B+D工具組機身僅1.2公斤，就算是女生也可輕鬆上手，再加上特製凸紋握把，不易滑掉超好握。製作寵物窩邊桌，只要準備好磨砂機、線鋸機、熱熔膠槍以及震動電鑽，首次操作這些工具的妮娜，有了阿仔師在旁似乎安心很多，但千萬要記住操作之餘也要安全防護。

▼妮娜帶來B+D GoPak四合一組合包，好操作相當適合初學者。

第一步先使用線鋸機裁切木片，但要注意因為啟動時是垂直式移動，在裝刀片前要先將電池拔掉避免誤觸開關。避免裁切時木屑記得帶好護目鏡及口罩，可使用夾具固定木材，讓線條切得更直，切出完美的直線，而輕巧的機身讓妮娜也一直驚呼，女生操作起來也毫不費力。

接下來是鑽洞，再把螺絲鎖進去，只需更換配件，就能有兩種功能「鎖」及「鑽孔」，拿好機身輕輕往下壓、正常施力旋轉下去，就能輕鬆鑽孔，可在鑽孔板放一塊木頭，就不擔心會鑽過頭，再使用熱熔膠槍在木板上加強黏合，讓邊桌更牢固!最後用磨砂機將木頭不平整的地方磨平，取代手工砂紙的耗時費力，輕鬆大功告成。

▼使用磨砂機可以將不平整的地方磨平，讓外型更加美觀。

▼GoPak四合一組合包。

完成後的成品，當然馬上拿回家孝敬主人，只見妮娜的「主人」老斑不僅能在上面翻身，邊桌牢固不搖晃，看到主子開心妮娜已心滿意足，第一次的木工DIY體驗成功!!!原來動手做這麼好玩，還有超帥的阿仔師指導，事前準備在特力屋一次買齊，快速又省時，一起來動手享受DIY FOR FUN的樂趣吧。

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▼主人老斑試用奴才妮娜的木工初體驗超滿意，現在也快自己DIY來孝敬家中主子吧。