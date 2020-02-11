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不織布、縫紉機突成網拍熱搜黑馬　DIY布口罩重複使用超低成本僅需25元

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▲布口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

▲目前醫療性口罩一罩難求，一名麻醉醫師分享使用布口罩也可以。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪菱鞠／台北報導

全民瘋搶口罩防疫，從配給超商一人限購3片，再到採行實名制，每人7天限購2片，每日幾乎都有為了買口罩而出現大排長龍的景象。武漢肺炎疫情持續蔓延，口罩供不應求，日前一名麻醉醫師建議其實可以自己DIY布口罩，作為防疫也夠用，而自製材料近期在網拍成了熱搜關鍵字黑馬，且成本超低僅需25元。

買不到醫療口罩不用慌，使用布口罩也能度過非常時期，只需要找一塊自己喜歡的棉布，拿一般紙口罩當作尺寸樣本，並依照該尺寸裁縫，再加一層不織布當作濾材，簡單DIY即可完成，之後定期更換即可。其中，最重要的濾材部分，現在很難找到外科口罩使用的「熔噴不織布」，麻醉醫師陳冠廷建議，改用一般不織布也可以，例如抹布、尿布、紗布、濕紙巾、衛生棉等，且要用「新」的。

對於很多人質疑布口罩的防疫效果，陳冠廷指出，戴口罩主要用意，是為了避免被對方的口沬噴到，而病毒在空氣中微乎其微，若彼此都沒有呼吸道症狀、發燒，布口罩已經夠用。要注意的是，「病毒會隨著口沫在環境中存留幾天，所以『勤洗手比戴口罩』重要！」

布口罩DIY（圖／露天拍賣提供）

布口罩DIY（圖／露天拍賣提供）

▲自製布口罩找不到「熔噴不織布」當濾材沒關係，可以改用一般布織布。（圖／露天拍賣提供）

這名麻醉醫師的發文，隨即被一大票網友轉貼分享，而近期也出現另一股自製口罩風潮，包含棉布、不織布、紗布、縫紉機等DIY布口罩所需材料，其關鍵字近兩週在露天拍賣搜尋成長2.7倍，蝦皮購物上查詢「紗布」也在近日成長22倍。

露天拍賣發現不織布商品，一個商品一周銷售超過400件，小型的手持電動縫紉機兩周也銷售超過50台；另有賣家販售手工製成的布口罩，超低價格不到100元，上架短短1天就賣出超過100件，雖然不是醫療用，卻反映消費者對口罩的需求持續攀升中。

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