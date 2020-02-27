NOVA情報誌／懷舊復古底片機　Fujifilm X-Pro3經典新旗「鑑」

圖、文／NOVA情報誌

懷舊優雅旁軸金屬外觀，獨特「經典底片模擬影像」顯示副螢幕，內搭四代X-Trans CMOS 4感測器＋X-Processor 4影像處理引擎，兼具性能與畫質，能在低達-6EV近乎黑暗準確對焦，輕鬆拍出漂亮散景，輔以升級版 369萬畫素OLED面板混合式觀景窗，還新增經典彩色負片模擬模式…喔、這簡直就是文青族與復古相機愛好夢想天菜，管叫Fujifilm X-Pro3是吧，速速鎖定開鑑碟思！

超級鑑定師風雲榜

◎專家達人1～暱稱「克里夫」

姓名：林士益

現任：城邦生活旅遊事業群 行動內容部總編輯

綽號（英文名）：CLIFF

資歷：RUN！PC編輯主任、第三波主編、PC WORLD總編輯、PC Magazine總編輯、超頻者天堂網站總監、Tom's Hardware網站中文版總編輯2年…等

IT總年資：18年

數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人2～暱稱「男哥」

姓名：蔡俊男

現任：NOVA情報誌 總編輯

綽號（英文名）：Hanson

資歷：DVDinfo視聽雜誌資深編輯5年、Myplus加分誌主編1年半、Nova情報誌主編11年…等

IT總年資：17年

數位感「諫指數」：5顆星

◎專家達人3～暱稱「Ling」

姓名：陳雯伶

現任：PC Home雜誌 主編

綽號（英文名）：3C一姐

資歷：PC Shopper雜誌技術編輯4年、PC Shopper雜誌副主編4年、PC Home雜誌主編6年

IT總年資：18年

數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人4～暱稱「安安」

姓名：龍信安

現任：「YES！新機到了」網路頻道製作人

綽號（英文名）：Anan

資歷：攝影家手扎專欄作家3年、DV HOT哈燒網主編2年、數位影像坊站長7年

IT總年資：17年

數位感「諫指數」：5顆星

Fujifilm X-Pro3肚裡乾坤

◎ 懷舊旁軸復古外觀&經典底片顯示副螢幕：沿襲系列復古旁軸機身設計，背面新增1.28吋彩色顯示副螢幕，設定「經典」模式下能顯示「經典底片模擬影像」，一般模式下秀出拍攝資訊。

◎ 四代強悍感測器&處理器＋支援-6EV對焦拍攝＋每秒11張連拍：搭載2610萬畫素四代X-Trans CMOS 4感測器&X-Processor 4影像處理引擎，標榜低達-6EV近乎黑暗準確自動對焦。提供425點混合對焦點、支援HDR拍攝、強化動態範圍與多重曝光優化，賦予每秒11張連拍（電子快門30張）。

◎ Fujinon 35mm F1.4定焦鏡頭&JPG直出拍攝品質：可搭適合街拍&人像輕巧型XF35mm F1.4R大光圈定焦鏡，輕鬆拍出散景與出色成像，承襲自家JPE直出，無需RAW檔拍攝優勢（單機販售，鏡頭自選）。

◎ 369萬混合式觀景窗&新增經典彩色負片模式：內置升級版混合式觀景窗，EVF採369萬畫素OLED面板，針對高速動作增添200fps高更新率「增強」模式。新增獨家「CLASSIC Neg經典彩色負片」軟片模擬模式，模擬傳統日常街拍彩色負片效果。

◎ 隱藏式3吋螢幕&人性操作&電力續航：配置隱藏式3吋162萬點下掀式觸控螢幕，機頂設有經典功能轉盤與調整轉盤。出廠內建1260毫安培NP-W126S充電式鋰電池。

鑑定團密室會談、現場LIVE

鑑定1番目→一定要這麼鑑 『外觀握感&經典底片副螢幕』

大審婆：首先針對外觀握感&獨特新增的經典底片模擬影像顯示副螢幕開鑑！

安安：從旁軸外觀、復古造型等設計，很明顯看出想找回經典底片機感覺，讓玩家有種穿越時光隧道，回到過去經濟起飛時代，緬懷當時的美好，我認為設計有到位，給不錯評價！

男哥：外觀機身結構大致承襲上代X-Pro2，堅固防潮性沒問題，另外這次很大亮點機背新增經典底片模擬小螢幕，這設計很有意思，能顯示對應機體內選擇的懷舊軟片模擬模式，讓它富有特色，能吸引到老一輩曾玩過底片機或文青族群。

Ling：造型上看起來真的是台很復古相機，實際握感或許因機身配重關係，右側握把感覺沒有太扎實好握，另外現在相機都走輕量化，以它配重來說有些偏重。

克里夫：X-Pro3外觀其實很難用現代相機角度去評鑑它，因它走一條不同的路，不只賣拍照這件事，更是賣拍照懷舊的氣氛與感動，就這點我覺得滿成功。實機質感不錯，機頂保留機械轉盤，且鈦金屬機身相對耐用。

鑑定2番目→一定要這麼鑑 『四代感測器/處理器&支援最低-6EV對焦拍攝』

大審婆：麻吉欸，針對四代感測器&四代影像處理及整體拍攝性能再鑑！

克里夫：數位相機處理晶片對攝影有關鍵性影響，從它實際端出來的性能來看挺不錯，尤其能支援-6EV亮度下對焦，基本上就是暗的環境，但我很想問整個暗的到底要拍幹嘛（全場大笑）。個人比較在意的是連拍，它連拍效能算滿強，整體來說雖然售價不便宜，但對照帳面規格還算是物有所值。

安安：我看法不同，個人認為2610萬像素規格，以現在來說不太足夠！另外對照Canon處理晶片已出到8代，它只到第4代，半導體演進速度較緩慢，依舊須靠過去資產如造型或色彩去補足。好處是大家都很喜歡它的顏色與表現，這部份也是它強項，若不去看數字規格，從影像顏色呈現上挺OK。

Ling：X-Pro3算是新一代X系列旗艦，各項配置都有！但剛剛實際拍攝還真不能用現代數位相機心態看待它，快門與對焦聲音都是一種緩緩非急促感，按下去快門回彈力道也緩緩，有平成時代的Fu（全場又是大笑）。但這次有新增大家都在強調的HDR拍攝，這點算是有跟上潮流。

男哥：核心搭載第四代感測器&四代影像處理引擎，確實在性能與拍攝速度較過去提升，另外對焦反應比想像中快，當快速移動拍攝時對焦不會有跟不上感覺，整體拍攝性能個人認為能滿足多數攝影族群需求。

鑑定3番目→一定要這麼鑑 『輕巧35mm F1.4定焦鏡&JPG直出拍攝品質』

大審婆：達人們，針對現場搭配這顆輕巧型35mm F1.4鏡頭&JPG直出無需RAW檔拍攝用力鑑！

安安：一般我們拍攝風景大約用28-54mm，人像50mm，這顆35mm鏡頭算中間值，拍風景或人像搭配上滿OK。Fujinon鏡頭一直以來光學品質相當聞名，且F1.4大光圈設定能拍出很漂亮散景，不是手機能做到，這散景非數位後製，而是真正的光學散景感，連帶搭配它外觀、操作、拍攝感一起帶回過去那種經典氛圍。

克里夫：既然定位復古文青用的，搭這鏡頭相對合理，不管拍景或拍人都能從容應付，重點體積不會太大，若搭一顆高倍變焦鏡，看起來就Low掉。另外對於JPG直出這件事，實際上對拍攝者是實用的，因太多人改拍RAW檔原想有時間可慢慢修，但從來都不會有時間，所以最後上傳往往都是同時拍的JPEG。

Ling：剛剛拍了一下，散景真的很漂亮，且是很自然的感覺，顏色色調也溫和、舒服，這正是富士相機一大特色，雖然機身與鏡頭不便宜，但喜歡的人就很喜歡，帶出門能拍出想要的Fu。

男哥：這次搭配35mm定焦鏡體型小，搭機身不會出現頭重腳輕，很適合帶出門旅行記錄。尤其它們家過去就以散景與色彩逼真出名，因做軟片起家，色調也有自己風格，甚至拍出來影像帶有類似徠卡味道，個人還滿喜歡。

X-Pro3 配件&細部功能仔細瞧！

◎ 機頂複合式機械轉盤

機頂承襲複合機械式調整轉盤，旋轉外圈調快門速度，內圈調ISO感光度，給予懷舊操作感。

◎升階版混合式觀景窗

左上側設有旁軸混合式觀景窗，EVF電子式採升級版369萬像素OLED面板，並提供200fps高更新率因應高速對焦需求。





◎ 光學/電子窗切換桿

透過機身前方左側OVF/EVF撥桿，能即時讓攝影玩家切換傳統光學或電子式觀景窗取景構圖。

◎ SDXC UHS Ⅱ記憶卡插槽

機側隱藏蓋內設雙SDXC UHS Ⅱ記憶卡插槽，支援兩張卡增添保險，並提供高速傳輸寫入速度。

鑑定4番目→一定要這麼鑑 『369萬混合式觀景窗&新增經典彩色負片模式』

大審婆：原廠標榜搭369萬混合式觀景窗&新增經典彩色負片模式，嘛不知優不優！

克里夫：以電子式觀景窗來看，它效果算不錯，反應也滿靈敏。軟片模擬是它繼造型外，另一亮點特色，將硬體與軟體做一致性搭配，這其實是很棒設計，讓你從頭懷舊到尾，畢竟拍出來若沒這功能，跟一般相機差異就不大。當然也因可用這方式拍出不同風格，且只需改改模式，使得拍完後影像無需丟到電腦做後製，讓它加很多分。

Ling：我也覺得它針對文青做得很徹底，這獨家軟片模擬模式讓相機不只外觀復古，拍出來照片也很復古。觀景窗部分，讓我有點驚訝其實滿快速，不管在亮度與反應上都有一定水準，這部分還不錯。

安安：這混合式觀景窗提供光學與電子間能互相切換，不過一般都將光學拔掉，因沒什麼存在必要，留著好處當電量不夠時用光學構完圖，開電源再拍一次。比較意外是這次軟片模擬加了經典彩色負片，一般我們攝影師過去較常用富士正片，色彩表現與列印效果較好，負片早期屬於經濟不是很富有但又想拍數量很多時的選擇，色彩會差一點，但可能開發者想復古復到底，讓玩家有更多選擇。

男哥：實際拍攝發現觀景窗反應迅速無延遲感，拍出來滿自然清晰。畢竟富士底片起家，擁有85年軟片參數傳承，很強調豐富軟片模擬模式，這款增添新模式有多一些東西可玩。補充一下，它錄影功能支援4K每秒30格算OK，但可惜機身上沒配置快捷錄影鍵，錄影操作上較不方便。

鑑定5番目→一定要這麼鑑 『隱藏式3吋下翻螢幕＋人性操作規劃＋電力續航』

大審婆：最後，針對整體人性操作規劃、觸控螢幕、電力續航等拉斯兜鑑！

克里夫：整個操作可看出完全以復古為最高目標，甚至做到有些過頭了，像主螢幕採用隱藏式，拍完之後想預覽還需多道步驟將它翻開，很瞎！當然富士可能要營造底片機感覺，卻導致操作不順，建議應該至少設計能將螢幕反掀過來，瀏覽上應該好很多。

Ling：同感！螢幕採隱藏式有些怪，剛開始用時觀景窗拍完後，想看構圖如何，這時若沒掀開螢幕是看不到的，這對於直覺操作上有抵觸。另外配置Type-C傳輸端還滿跟得上現在連接埠潮流。

安安：這螢幕一直以來就是設計上很大問題，可能原廠想將它拿掉，但現在氛圍又無法將它處理，索性就隱藏，要用再打開。螢幕走下掀式腰屏概念，用途當老人家架腳架拍攝時，能構圖不用彎腰。電池續航依舊是這類相機普遍罩門，相比傳統單眼差太多，我認為還有進步空間！

男哥：同意，這螢幕每拍完一張都要翻過來，設計上會讓人不太習慣。但機頂上規劃機械式轉盤還滿有特色，電池1260毫安培容量則維持上代一樣，建議出門還是要購買第二顆電池做備用。

大審婆：瞭解，感恩喔～



『不要再給我打分數了』

一路鑑到這，大審婆信心增加不少，接下來還要請各位專家達人們Fujifilm

X-Pro3相機打分數囉！

『評分標準』

◎60分－錢多可買◎70分－可玩玩啦◎80分—這東東還真不錯◎90分—物超所值！數位好樣！◎100分－考慮什麼，趕快到NOVA血拼囉！

克里夫：83

男哥：84

Ling：83

安安：85

平均分數：83.7分「NOVA數位鑑定過關」

『我要上訴─原廠有話要說』

雖然這次超級鑑定團全給Fujifilm X-Pro3相機打了「這東東還真不錯！以上評價，但鑑定會中依然有一些負面挑剔聲浪，偶一定要好好追根究底…。嗯、趕緊去找Fujifilm台灣總代理恆昶實業廣告業務室林俊彥（俊彥弟）問明白！

Q大審婆：與會專家讚揚X-Pro3復古造型，能找回經典底片相機感覺！但有達人指出右側握把感覺沒有太扎實好握？機身重量也有些偏重？對此…

A俊彥弟：X-Pro3的握把主要是適合大部分人的掌形，當然不是每個人都適合，如果想要追求更好持握的手感，可另購買富士推出的X-Pro3專用手把。重量部分就見仁見智囉。

Q大審婆：達人們對於搭載四代感測器&處理引擎，能在低達-6EV亮度下準確對焦多表讚賞。但部分人士認為僅搭2610萬像素，以現在來說不太足夠…

A俊彥弟：長久以來，相機市場一直有規格上的迷思，但對富士來說，產品的核心價值建立在攝影的體驗。使用者能透過富士X系列相機，感受操作手感與樂趣。若想追求高畫質高像素，富士另有達1億像素中片幅相機GFX100供選擇。

Q大審婆：配置369萬混合式觀景窗&新增經典彩色負片模式，達人們都給予高評價，錄影功能上也提供4K 30格水準，但有達人指出機身沒配置錄影鍵，錄影操作上較不方便？對此…

A俊彥弟：X-Pro3是一台以「拍照」為主的相機，錄影只是附加功能，我們希望消費者是為了拍照而購買X-Pro3。當然X-Pro3亦提供優異的攝影品質，可以勝任平面攝影或是動態專業錄影需求。

Q大審婆：針對人性操作與電力續航，現場達人普遍認為主螢幕採隱藏式，拍完之後預覽還需將它翻開，與直覺操作有抵觸，顯得不順手，應該要設計能將螢幕反掀過來？出廠搭1260毫安培電池續航仍有進步空間？對此…

A俊彥弟：富士研發部門研發X-Pro3時，慎重思考了攝影師在拍攝時所需要的資訊，更參考不少經典相機，最後才決定在機背上佈署副螢幕，並讓LCD螢幕收納在機身內。背掀式螢幕設計，是以純粹攝影體驗為出發點。富士RD部門認為，大部分時候都是使用觀景窗在觀察構圖，而非機背螢幕，因此希望使用者能夠聚焦在拍攝，不需一直用螢幕來確認拍攝畫面。另外，富士先前曾改良電池產品，不論是散熱性、或是蓄電量均獲得提升，未來也會持續改善。

大審婆：收到，阿里卡豆！

鑑定過關 前進NOVA…

鑑定過關！看到Fujifilm X-Pro3相機獲得眾位鑑定團專家肯定，熱心的俊彥弟又消除偶的一些龜毛疑慮，嘿嘿～那偶就趕緊到NOVA幫小農搶購一部，讓他可以提前送給父親當生日禮物，彌平父子情感，當然想先拿來拍又白又細又漂亮小腿也很適合、啊沒啦，哈哈！

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw