NOVA情報誌／耳機悍動地表　解鎖運動勁界

圖、文／NOVA情報誌

運動耳機三強爭霸！真無線橫世出場享自由、藍牙無線「穩」固二哥地位、有線堅守出色音質本領，更有防水機能、智慧降噪、MP3音樂播放技能加持。

近年來伴隨著健康生活理念深植人心，運動已成為男女老少日常生活中不可或缺的重要養分，在暢汗淋漓的健身運動之中，既能夠放鬆身心，減緩工作壓力，同時又能夠強健體魄，增強身體免疫力，可說是一舉兩得、何樂不為，而當健身時有了動感音樂相伴，總像應援團在耳邊為你加油吶喊助陣，運動起來格外有動力，無形中似乎能帶來正向加乘作用，不過話說回來，耳機「同款不同師父」，健身訓練時還是要挑運動耳機才夠給力！

試想大部分運動情境，不論是從事跑動或伸展動作，當身體大幅擺動或晃動時，難免造成耳機從耳中脫落，又或是在激烈運動下，產生揮汗如雨的情況，一旦這些摻雜著鹽分和油脂的汗水，滲入耳機接縫處則容易形成腐蝕性，若後續未清理得當，就會直接影響產品使用壽命，對此，運動耳機就是為解決使用者在健身訓練當下，所會面臨的種種情況而生，比方說現在多數的運動耳機必備防水機能和配戴穩定性等基本功，同時在調音技術和動圈單體的相輔相成之下，增強低頻表現，隨著激昂重拍旋律的帶動下延長毅力。

不僅如此，隨著耳機軟硬體技術的更迭，現年運動耳機新品，在注重耐用性、音質表現和配戴舒適度之餘，更上一層強調用戶體驗，譬如「真無線」運動耳機的出現，解決了以往線材帶來的干擾感、智慧降噪功能有助健身人士進入更純淨且專注的狀態，甚至是更強悍的防水性能，進一步實現游泳愛好者的水下音樂聆聽美夢。

總歸來說，在「全民健身」的浪潮之下，有越來越多人投入到暢快的運動之中，而這自我鍛鍊的過程中，總依賴耳機來找點「樂」子，不管是有線、無線或真無線運動耳機，只要功能到位、切中需求，這小巧的聆聽設備也能化身動感音樂伴侶，讓我們無時無刻縱享隨樂而動的健身新體驗。你正在找尋一副適合自己的耳機嗎？快讓本期NOVA帶你深入最新的運動耳機情報！

運動耳機多樣化

有鑑於越來越多人習慣在運動時，配戴耳機來聽音樂，相信許多讀者對於這類產品並不陌生，既然是主打運動情境使用，那麼基本防水、防汗機能性勢不可少，在耐用性質上可比一般耳機更勝一籌，同時考量運動時身體的大幅擺動，配戴穩定設計方面，常見以耳掛式或入耳式加上鯊魚鰭耳翼加強穩固感，同時因應使用場景不同來優化調音，譬如採用大動圈單體增強聲音厚度等。除此之外，談到耳機與手機裝置的連接方式，雖然有線運動耳機音質上比起無線耳機更具優勢，但在便利性和自由無拘束的雙重利基點下，目前真無線及無線藍牙耳機款式仍較受消費者青睞，雖說耳機智慧化的技術尚未完全成熟，但未來真無線耳機很有可能會導入如同智慧手錶的健康檢測功能，因為心率偵測常是重度運動族群判斷有效燃脂區間的重要依據，因此，不難預期未來只消一副運動耳機設備，便能整合音樂聆聽、機能耐用，甚至是追蹤自己的健康狀況等多工應用。

A. 入耳式+鯊魚鰭耳翼─以常見的耳機配戴型式來說，入耳式耳塞最能凸顯耳機與耳道間的密合度，藉此隔絕外部噪音，通常因應每個人的耳道大小不同，廠商也會隨盒提供至少三種尺寸的矽膠耳塞套，來確保舒適性。



B. 耳掛式─從事運動時，入耳式耳塞結合耳掛式設計，基本上能比其它配戴方法提供更大的安全感和穩固性，不過利弊相生，對於眼鏡族而言，耳掛的存在多少會形成干擾。



C. 繞頸式/後繞式─以運動型無線耳機來說，繞頸式非常適合跑步人士使用，當想要拿下耳機休息時，只消拔除耳機就能掛在脖子上，甚至部分頸掛耳機還會在機身加上磁吸設計，形成項鍊一般，不必擔心掉落的問題。



D. 真無線─只有兩顆耳機本體、中間無線才連接的真無線耳機，得力於輕巧便利優勢，戴上後幾乎感受不到存在，對於在意耳機重量和線材束縛的使用者而言，是最合適的選擇。

精打細算掐預算

市面上定位為運動專用的耳機共分為有線、無線藍牙與真無線三大類型，這三種常見的耳機型態，除了帶來全然不同的使用者體驗之外，在售價方面也各有高低之分，考量現今耳機品牌多不可數，這裡筆者針對一線大品牌進行說明。從價格最平易近人的有線耳機來看，大約落在8、9百至1千5以內的定價，雖然線材連接播放裝置，音質相對無線優異許多，不過或多或少仍會造成運動阻礙；運動型無線藍牙耳機則在2千至5千元左右，價格落差主要反映在防水等級、附加功能等規格差異；

藍牙新規格釋利多 不可不知三大特色

不論運動型、降噪型、音質型或入門型的真無線耳機/藍牙耳機，凡是享有便利且無線材束縛的藍牙聆聽類產品，已逐漸成為消費者的選購首選。因應消費者需求與時事所趨，無線耳機不僅是各音響大廠的發展重心，藍牙技術的提昇也勢在必行，對此，藍牙技術聯盟（SIG）在CES 2020公布了最新的「LE Audio」低功耗音訊傳輸規範，有著低功耗、新編碼器、多重串流、廣播等特色。

除了透過無線通訊節省電力之外，LE Audio也導入更省電的低複雜度通訊編解碼器（LC3），能在維持音質的同時，降低訊源裝置與藍牙耳機、喇叭處理音訊時的運算需求。

此外，LE Audio新加入多重串流音訊（Multi-Stream Audio），可在單一訊源裝置與多組藍牙耳機、喇叭間同步傳輸多組獨立的音訊，這個功能對真無線藍牙耳機來說格外重要，能夠提升立體聲的聽覺感受，也能提供更流暢的語音輸入和聲控體驗，在切換多個音訊裝置時更便捷。

另一方面，LE Audio也終於支援廣播（Broadcast）音訊傳輸，優勢是使用者可以輕鬆地與親友分享音樂，所有人只需將藍牙耳機設為廣播模式，就能接收來自單一手機的音樂，或是在會議中，主持人可以將語音透過廣播傳送至大量與會者的耳機中，由此可得，未來支援LE Audio藍牙標準的耳機新品後勢可期。

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw