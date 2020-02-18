　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

NOVA情報誌／耳機悍動地表　解鎖運動勁界

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

（圖／NOVA情報誌提供）

圖、文／NOVA情報誌

運動耳機三強爭霸！真無線橫世出場享自由、藍牙無線「穩」固二哥地位、有線堅守出色音質本領，更有防水機能、智慧降噪、MP3音樂播放技能加持。

近年來伴隨著健康生活理念深植人心，運動已成為男女老少日常生活中不可或缺的重要養分，在暢汗淋漓的健身運動之中，既能夠放鬆身心，減緩工作壓力，同時又能夠強健體魄，增強身體免疫力，可說是一舉兩得、何樂不為，而當健身時有了動感音樂相伴，總像應援團在耳邊為你加油吶喊助陣，運動起來格外有動力，無形中似乎能帶來正向加乘作用，不過話說回來，耳機「同款不同師父」，健身訓練時還是要挑運動耳機才夠給力！

試想大部分運動情境，不論是從事跑動或伸展動作，當身體大幅擺動或晃動時，難免造成耳機從耳中脫落，又或是在激烈運動下，產生揮汗如雨的情況，一旦這些摻雜著鹽分和油脂的汗水，滲入耳機接縫處則容易形成腐蝕性，若後續未清理得當，就會直接影響產品使用壽命，對此，運動耳機就是為解決使用者在健身訓練當下，所會面臨的種種情況而生，比方說現在多數的運動耳機必備防水機能和配戴穩定性等基本功，同時在調音技術和動圈單體的相輔相成之下，增強低頻表現，隨著激昂重拍旋律的帶動下延長毅力。

不僅如此，隨著耳機軟硬體技術的更迭，現年運動耳機新品，在注重耐用性、音質表現和配戴舒適度之餘，更上一層強調用戶體驗，譬如「真無線」運動耳機的出現，解決了以往線材帶來的干擾感、智慧降噪功能有助健身人士進入更純淨且專注的狀態，甚至是更強悍的防水性能，進一步實現游泳愛好者的水下音樂聆聽美夢。

總歸來說，在「全民健身」的浪潮之下，有越來越多人投入到暢快的運動之中，而這自我鍛鍊的過程中，總依賴耳機來找點「樂」子，不管是有線、無線或真無線運動耳機，只要功能到位、切中需求，這小巧的聆聽設備也能化身動感音樂伴侶，讓我們無時無刻縱享隨樂而動的健身新體驗。你正在找尋一副適合自己的耳機嗎？快讓本期NOVA帶你深入最新的運動耳機情報！

（圖／NOVA情報誌提供）

運動耳機多樣化

有鑑於越來越多人習慣在運動時，配戴耳機來聽音樂，相信許多讀者對於這類產品並不陌生，既然是主打運動情境使用，那麼基本防水、防汗機能性勢不可少，在耐用性質上可比一般耳機更勝一籌，同時考量運動時身體的大幅擺動，配戴穩定設計方面，常見以耳掛式或入耳式加上鯊魚鰭耳翼加強穩固感，同時因應使用場景不同來優化調音，譬如採用大動圈單體增強聲音厚度等。除此之外，談到耳機與手機裝置的連接方式，雖然有線運動耳機音質上比起無線耳機更具優勢，但在便利性和自由無拘束的雙重利基點下，目前真無線及無線藍牙耳機款式仍較受消費者青睞，雖說耳機智慧化的技術尚未完全成熟，但未來真無線耳機很有可能會導入如同智慧手錶的健康檢測功能，因為心率偵測常是重度運動族群判斷有效燃脂區間的重要依據，因此，不難預期未來只消一副運動耳機設備，便能整合音樂聆聽、機能耐用，甚至是追蹤自己的健康狀況等多工應用。

A. 入耳式+鯊魚鰭耳翼─以常見的耳機配戴型式來說，入耳式耳塞最能凸顯耳機與耳道間的密合度，藉此隔絕外部噪音，通常因應每個人的耳道大小不同，廠商也會隨盒提供至少三種尺寸的矽膠耳塞套，來確保舒適性。

（圖／NOVA情報誌提供）
B. 耳掛式─從事運動時，入耳式耳塞結合耳掛式設計，基本上能比其它配戴方法提供更大的安全感和穩固性，不過利弊相生，對於眼鏡族而言，耳掛的存在多少會形成干擾。

（圖／NOVA情報誌提供）
C. 繞頸式/後繞式─以運動型無線耳機來說，繞頸式非常適合跑步人士使用，當想要拿下耳機休息時，只消拔除耳機就能掛在脖子上，甚至部分頸掛耳機還會在機身加上磁吸設計，形成項鍊一般，不必擔心掉落的問題。

（圖／NOVA情報誌提供）
D. 真無線─只有兩顆耳機本體、中間無線才連接的真無線耳機，得力於輕巧便利優勢，戴上後幾乎感受不到存在，對於在意耳機重量和線材束縛的使用者而言，是最合適的選擇。

（圖／NOVA情報誌提供）

精打細算掐預算

市面上定位為運動專用的耳機共分為有線、無線藍牙與真無線三大類型，這三種常見的耳機型態，除了帶來全然不同的使用者體驗之外，在售價方面也各有高低之分，考量現今耳機品牌多不可數，這裡筆者針對一線大品牌進行說明。從價格最平易近人的有線耳機來看，大約落在8、9百至1千5以內的定價，雖然線材連接播放裝置，音質相對無線優異許多，不過或多或少仍會造成運動阻礙；運動型無線藍牙耳機則在2千至5千元左右，價格落差主要反映在防水等級、附加功能等規格差異；

（圖／NOVA情報誌提供）

藍牙新規格釋利多 不可不知三大特色

不論運動型、降噪型、音質型或入門型的真無線耳機/藍牙耳機，凡是享有便利且無線材束縛的藍牙聆聽類產品，已逐漸成為消費者的選購首選。因應消費者需求與時事所趨，無線耳機不僅是各音響大廠的發展重心，藍牙技術的提昇也勢在必行，對此，藍牙技術聯盟（SIG）在CES 2020公布了最新的「LE Audio」低功耗音訊傳輸規範，有著低功耗、新編碼器、多重串流、廣播等特色。

（圖／NOVA情報誌提供）

除了透過無線通訊節省電力之外，LE Audio也導入更省電的低複雜度通訊編解碼器（LC3），能在維持音質的同時，降低訊源裝置與藍牙耳機、喇叭處理音訊時的運算需求。

此外，LE Audio新加入多重串流音訊（Multi-Stream Audio），可在單一訊源裝置與多組藍牙耳機、喇叭間同步傳輸多組獨立的音訊，這個功能對真無線藍牙耳機來說格外重要，能夠提升立體聲的聽覺感受，也能提供更流暢的語音輸入和聲控體驗，在切換多個音訊裝置時更便捷。

另一方面，LE Audio也終於支援廣播（Broadcast）音訊傳輸，優勢是使用者可以輕鬆地與親友分享音樂，所有人只需將藍牙耳機設為廣播模式，就能接收來自單一手機的音樂，或是在會議中，主持人可以將語音透過廣播傳送至大量與會者的耳機中，由此可得，未來支援LE Audio藍牙標準的耳機新品後勢可期。

（圖／NOVA情報誌提供）

（圖／NOVA情報誌提供）

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw

ET快訊
快訊／北投汽修廠火警！1樓鐵皮建物「全面燃燒」濃煙竄天
快訊／日媒：東京又增3例感染新冠肺炎　日本境內確診數614
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

筆記！Sony Xperia新機、realme X50 Pro 5G 2月24日亮相

NOVA情報誌／行安搶頭香　「雙車神」必備！

NOVA情報誌／耳機悍動地表　解鎖運動勁界

比爾蓋茲讚特斯拉卻買保時捷　馬斯克回嗆

Apple今年不推半入耳、入耳式耳機　知情人士：耳罩式AirPods研發中

AirPods出貨量有增無減！郭明錤預估今年上看9000萬副　環旭電子受惠

不給錢就斷財路！駭客勒贖比特幣　威脅以機器人灌爆網站的Google AdSense

宏碁稱霸印度市場　連2年榮獲電競品牌冠軍

華碩獲頒13項iF設計大獎　入列5項iF頂尖設計標章

三星Galaxy Z Flip再傳捷報　全台實體通路預購完售

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

CP值超高丼飯！熔岩起司mix泡菜　一倒下「香味狂竄」他驚呼：爽炸

出門沒揪！精明貴賓尿尿抗議　見媽回來「立馬舉手投降」狂賣萌

八三夭x孫盛希《想見你》也有彩蛋!! 《想見你 Someday or One Day》...狂勾劇情

韓國媽媽教超簡易家常泡菜鍋　豬肉必加！放酸泡菜才對味❤

筆記！Sony Xperia新機、realme X50 Pro 5G 2月24日亮相

NOVA情報誌／行安搶頭香　「雙車神」必備！

NOVA情報誌／耳機悍動地表　解鎖運動勁界

比爾蓋茲讚特斯拉卻買保時捷　馬斯克回嗆

Apple今年不推半入耳、入耳式耳機　知情人士：耳罩式AirPods研發中

AirPods出貨量有增無減！郭明錤預估今年上看9000萬副　環旭電子受惠

不給錢就斷財路！駭客勒贖比特幣　威脅以機器人灌爆網站的Google AdSense

宏碁稱霸印度市場　連2年榮獲電競品牌冠軍

華碩獲頒13項iF設計大獎　入列5項iF頂尖設計標章

三星Galaxy Z Flip再傳捷報　全台實體通路預購完售

《想見你》中毒！自主管理勿亂跑　內政部標語「不要讓警察想見你」網笑噴

陸帆船選手出海25天　上岸得知家鄉疫情嚇傻：4000公里像過4000年

S hotel等9旅宿業者「提出無薪假申請」　190名勞工受害

新冠肺炎影響民眾還款時間　信用卡費最多可緩繳6個月

因應冠新肺炎疫情請民眾提高警覺　落實「TOCC」問診機制

阻絕病毒隨管道上下流竄　買住宅、商辦得講究「當層排氣」

河正宇遭爆非法使用「牛奶針」！　經紀公司出面聲明：沒有濫用，願配合調查

「血漿」治危重患者！重慶紅十字發3000人民幣鼓勵捐獻

6搶1奧運棒球資格賽改6月打　還比籃球最終資格賽早

冠新肺炎關鍵期防疫零死角　黃偉哲視察幼兒園及托嬰中心

口內扁桃腺結石！他用棉花棒狂戳 下秒「超噁黃漿粒」爆出大噴射

3C家電熱門新聞

別用酒精清潔手機！　小心傷害保護膜塗層

蘋果發表會傳4月1日登場！　平價iPhone 9 亮相...4月3日開賣1萬2

iPhone省電大補帖！16招讓電池續航時間更長

4G使Wi-Fi無用武之地！　Google將關閉全球Free Wi-Fi Station服務

三星摺疊手機Galaxy Fold 2傳聞7月亮相　新版S Pen一併發布

Sony正設法壓低新主機PS5定價　材料成本估1萬3...已高於PS4售價

好市多開賣AirPods Pro　售價低到嚇壞果粉

馬斯克酸保時捷電動車　比爾蓋茲買了卻大讚：很酷很喜歡！

Facebook將推出新 Timeline 介面

Sony將舉辦Walkman四十週年特展

YouTube TV下月起不再支援App Store訂閱

知情人士：耳罩式AirPods研發中

夏普日本推首款5G手機「AQUOS R5G」　搭載8K超高清廣角鏡頭

比爾蓋茲讚特斯拉卻買保時捷　馬斯克回嗆

更多熱門

相關新聞

Sony將舉辦Walkman四十週年特展

Sony將舉辦Walkman四十週年特展

Sony Taiwan今（17）日宣布，為了和台灣的樂迷們一起回首Walkman發展至今的經典四十年，特別引進在東京銀座Sony park展示將近五十款極具代表性的Walkman機種，於即日起至6/30（二）在Sony Store遠百信義直營店獨家限期展示。

PS5傳成本過高開賣價格難壓低

PS5傳成本過高開賣價格難壓低

Sony正設法壓低新主機PS5定價　材料成本估1萬3...已高於PS4售價

Sony正設法壓低新主機PS5定價　材料成本估1萬3...已高於PS4售價

英特爾與NTT Docomo跟進退出MWC

英特爾與NTT Docomo跟進退出MWC

Sony也不參與2020 MWC　最新Xperia旗艦機展出採網路直播

Sony也不參與2020 MWC　最新Xperia旗艦機展出採網路直播

關鍵字：

nova情報誌運動耳機SONY鐵三角

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

清晨攻堅「抓」院童　烏龍調查封育幼院

小王與地勤妻嘿嘿「讓妳賺精華液」！夫崩潰：他們還…

快訊／李光洙車禍意外！

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

新冠肺炎衝擊日本AV界！「女優必戴」網哭了

教英文賺很大　阿滴被爆把粉絲當工具人

「見玄彬前要洗頭」　4張動圖一看懂了

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

流感一周奪15命　30歲女發燒昏倒就醫當天死亡

員工家屬確診　台中工廠50餘人居家隔離

北韓確診病例　南韓媒體：已遭處決

38歲孫藝真「隱藏版美胸」超兇！

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

更多

最夯影音

更多
《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！
東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面