NOVA情報誌／LG G8X ThinQ Dual Screen　創新雙螢幕迎囍「鑑」客

圖、文／NOVA情報誌

哇，簡單1＋1組合，就神奇變身多工應用雙螢幕手機，還能各自獨立開啟App運作，一邊打遊戲一邊看影片，開啟雙鏡像模式拍照，360自由翻轉當成保護立架，外加超廣角AI美拍，旗艦等級高通S855效能，一級棒的DTS環繞音效體驗…來人啊，這等創新產品怎能錯過，達人們集合，迎春開鑑！

超級鑑定師風雲榜

◎專家達人1～暱稱「克里夫」

姓名：林士益

現任：城邦生活旅遊事業群 行動內容部總編輯

綽號（英文名）：CLIFF

資歷：RUN！PC編輯主任、第三波主編、PC WORLD總編輯、PC Magazine總編輯、超頻者天堂網站總監、Tom's Hardware網站中文版總編輯2年…等

IT總年資：20年

數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人2～暱稱「男哥」

姓名：蔡俊男

現任：NOVA情報誌 總編輯

綽號（英文名）：Hanson

資歷：DVDinfo視聽雜誌資深編輯5年、Myplus加分誌主編1年半、Nova情報誌主編11年…等

IT總年資：18年

數位感「諫指數」：5顆星

◎專家達人3～暱稱「Ling」

姓名：陳雯伶

現任：PC Home雜誌 主編

綽號（英文名）：3C一姐

資歷：PC Shopper雜誌技術編輯4年、PC Shopper雜誌副主編4年、PC Home雜誌主編6年

IT總年資：18年

數位感「諫指數」：五顆星

◎專家達人4～暱稱「安安」

姓名：龍信安

現任：「YES！新機到了」網路頻道製作人

綽號（英文名）：Anan

資歷：攝影家手扎專欄作家3年、DV HOT哈燒網主編2年、數位影像坊站長7年

IT總年資：18年

數位感「諫指數」：4顆半星

大審婆的深情告白…

很快的，吃完冬至湯圓，過完耶誕節，轉眼間又老了一歲，算一算審婆偶即將要邁向28歲了！（騙肖，睜眼說瞎話）好好好，我是說心態依舊年輕，很龜毛溜。現在年輕人最流行的就是當網紅，審婆偶2個月前也啟動網紅計畫，目前粉絲數已將將將將，突破200大關！

（蛤，我有沒有聽錯，是200還是2萬，這也太遜了！）說真的，審婆偶已經很努力在經營，但就是不見起色，甚至撩落去，聽人家說穿愈少粉絲按讚數愈多，還頻頻小露酥胸，甚至穿小褲褲上陣！（哎喲骯髒，生針眼，這人家是指青春無敵可愛正妹好嗎）

既然不能靠美色，就要靠關係！就在101璀璨煙火跨年秀後，偶費盡人脈，終於參加當晚一場網紅趴，想趁這機會多認識網紅網美們取經，一到現場，看大家都打扮的花枝招展，頻頻拿出手機自拍，且個個美肌開爆高，真是很不要…偶是說厲害的不要不要。為了網紅夢，豁出去主動出擊，拿出陪伴2年的小綠人舊機幫想大家拍照，一掏出手機，不少網美就出現輕蔑眼神，原來大家都拿水果機，哼、真是狗眼看機低，老娘就是喜歡小綠人怎樣！後來索性幫她們拍照拉進點關係，竟然還嫌手機拍照品質不好，角度不夠美，無法拍出修長美腿與無敵大眼！

挖哩類，輸人不輸陣，面子一定要討回來，況且新年換新機，看來需物色款厲害有特色手機！想了又想，對吼，LG新推出的G8X ThinQ Dual Screen好像挺速配，創新的1＋1雙螢幕，下次網紅趴時現場一打開，邊打遊戲邊回LINE，絕對會哇，成為眾人焦點，且幫忙拍照時開啟雙鏡像模式，能讓她們即時看到影像構圖自喬最佳角度，超廣角鏡頭還能玩多人入鏡自拍，加上旗艦級硬體效能與很棒DTS音效…賓果，就是它！但小心為上，還請來鑑定專家幫我把關先，達人們，嗡嗡嗡上場囉！



LG G8X ThinQ Dual Screen肚裡乾坤

◎創新雙螢幕套件&雙開屏多工應用&360度自由轉軸：獨創的雙螢幕套件，兼具第二螢幕與保護殼功用；輕鬆1＋1插入組合後，即能做雙螢幕靈活多工應用，可各自獨立開啟App運作，例如A螢幕玩遊戲，B螢幕回覆訊息，還能隨喜好做雙360翻轉/摺疊/直立/橫放，當成手機立架來追劇。

◎AI超廣角雙鏡頭&動態拍攝4K縮時：搭載雙鏡頭AI拍攝系統，1200萬畫素鏡頭（標準/78度/F1.8）＋1300萬超廣角鏡頭（136度/F2.4），提供高感光、超廣角、AI優化動態拍攝、夜景/星空等模式，能以每秒1/480快門速度AI清晰辨識捕捉孩童奔跑，賦予4K縮時錄影，前鏡頭為3200萬像素。

◎旗艦高通S855處理器&優異DTS立體環繞音效：內建頂規高通Snapdragon 855八核處理器、6GB RAM/128GB ROM記憶體/儲存。延續好評DTS：X 3D音效技術，1.2立體揚聲喇叭與32-bit Hi-Fi Quad DAC晶片，展現優異聆聽品質。

◎4000毫安培電力&ASMR專業錄音&IP68防水防塵：出廠搭4000mAh容量鋰電池，配置高靈敏度麥克風，拍攝影片時能自動調校錄音，並支援專業ASMR錄音功能，QI無線充電/NFC/IP68防水防塵等。



鑑定團密室會談、現場LIVE

鑑定1番目→一定要這麼鑑 『外觀造型&創新雙螢幕套件』

大審婆：輕鬆一套變雙螢幕，看來挺神？首先針對創新雙螢幕套件與整體外觀開鑑！

克里夫：我認為它是一個很有創意產品，透過將螢幕整合在保護殼方式，達成雙螢幕成就，對嚐鮮族有吸引力，但甜蜜期過後去想想應用，是否每個人都需要，有待市場考驗。不過目前來看雙螢幕就硬體上整合的不錯！

安安：滿有話題性手機，機身黑色系給人陽剛感覺，打開後發現兩個螢幕不管尺寸、視覺、大小都設計對稱到位，外面還增添小顯示幕，想看一下時間日期很方便，外殼材質亦給予堅固保護感，這部分我打高分，但唯一可惜稍微偏重，跟我用慣輕量化手機有些差異。

Ling：外觀延續過去G8X系列風格沒太大改變，依舊採用水滴型螢幕，就目前坊間很多都做到滿版全螢幕，動作上稍嫌慢些。重量部分我看法跟安安不同，當加入外殼組成雙螢幕倒是比想像中輕。

男哥：雙螢幕組合是它最大亮點，外觀也做得滿有質感，雖然它並非首款雙螢幕概念機，但巧妙套入一模一樣面板，掀開後幾乎看不出是1＋1組合，一體性相當好，美中不足是前面板雖有小顯示幕增添使用便利性，但鏡面設計很容易沾指紋，會造成小小困擾！

鑑定2番目→一定要這麼鑑 『雙螢幕多工應用&360度自由轉軸』

大審婆：雙螢幕機標榜靈活多工操作雙App，還能360度自由旋轉，持續鑑！

安安：雙螢幕優點最立竿見影就是玩遊戲，能一邊玩遊戲，一邊回訊息看影片，尤其這次G8X針對遊戲著墨滿多，透過第二螢幕能自訂功能鍵與方向鍵，讓你玩遊戲有打實機快感。

Ling：當看一些大範圍資料，透過雙螢幕做到多工應用，來幫助工作或娛樂，這是主要價值。尤其我滿喜歡螢幕可360度旋轉當成立架，追劇看影片很方便，有帶入二合一變形筆電的Fu，算是應用上巧思。

克里夫：雙螢幕玩下來，除各自開啟獨立App外，比較少讓人看得到它到底還能玩什麼，況且目前只能在Chrome瀏覽器下可開啟全螢幕檢視，支援度仍有限，我認為比較可惜是仍缺乏殺手級應用，至少要開發一兩個原生針對雙螢幕應用的專屬程式，舉例像常用的行事曆，讓使用者透過雙螢幕來做月顯示與日顯示，或是電子書下載後自動雙螢幕觀賞，這樣應用就很棒，會讓它更加分有梗。

男哥：雙螢幕好處帶來多工應用，這點無庸置疑，尤其拍照時摺疊後開啟雙鏡像模式讓被攝者看到自己即時畫面構圖，或是A螢幕拍攝，B螢幕即時檢視攝圖等，這些應用都不錯。然而同意克里夫所言，目前專屬軟體應用或相關UI規劃還有進步空間，但就價格與坊間旗艦機相同下，硬是多了一塊螢幕可玩，性價比相對優。

鑑定3番目→一定要這麼鑑 『AI超廣角雙鏡頭&動態拍攝4K縮時』

大審婆：手機拍照嘛相當重要溜，來吧，再接再鑑！

克里夫：LG從之前拍照一個很大特色就是超廣角，對於拍照來說滿實用。現在手機拍照有兩大關鍵重點，一是拍出來品質好不好，另一像廣角這樣功能，這款吸引我的就是廣角，至於動態拍攝4K縮時這些還OK！

Ling：一直以來LG旗艦機拍照都有一定水準，我認為這款表現依舊滿足多數玩家需求，其中我也最欣賞它的超廣角，畢竟現代人手機拍照對廣角需求愈來愈高，能讓取景彈性更大，這款有保留優勢。

安安：雖然畫素不代表畫質，但畢竟是旗艦機，主相機才搭1200萬有些低，目前坊間很多中階機都達4000萬以上，這部分還有升級空間。

男哥：超廣角確實是它拍照主要特色。另外實際拿它拍夜景表現還不錯，雖然設計有專屬的夜景模式，但我直接用自動模式拍攝，成像品質卻差不多，代表內建的AI功能滿厲害，換句話說使用者大可直接拿起來拍，且隨拍隨美，這是它一大優點。唯一可惜是鏡頭數仍維持雙鏡頭，若能新增變焦鏡頭相信會更好用。

G8X ThinQ Dual Screen配件&細部仔細瞧！

◎前面板2.1吋OLED副螢幕

前鏡面面板設置2.1吋OLED單色顯示螢幕，方便使用者即時瀏覽時間/日期/電量等資訊。

◎螢幕側邊雙螢幕切換UI

手機插入雙螢幕套件後，透過螢幕內右側邊專用UI，即時啟/閉雙螢幕多工運作或雙視窗切換。

◎DTS：X 3D環繞音效技術

搭載DTS：X 3D環繞音效技術與Hi-Fi Quad DAC原音音質優化，搭配隨機附帶高音質耳機，提供很棒娛樂視聽享受。

◎ 硬體安兔兔跑分測試

內建旗艦級高通S855處理器，實際用安兔兔測試，跑分高達42.5萬，硬體效能順暢無虞。





鑑定4番目→一定要這麼鑑 『頂規高通S855 CPU&優異DTS立體音效』

大審婆：達人們，針對核心S855等硬體效能配置與DTS立體音效系統續鑑！

安安：高通S855是目前旗艦機標配，實際運作頗流暢，沒啥問題。音效部分外擴表現1.2W聽起來還OK，中高音細節也不賴，低音就較一般，建議還是要帶耳機聆聽，效果會好很多。

Ling：DTS音效是LG手機一直強調的點，且隨機附帶的耳機有經過特別調音，搭配後提供一個更好的娛樂享受品質，這款旗艦機依舊保有這特色，可加分！

克里夫：硬體配置旗艦級S855可確保順暢體驗，但記體體&儲存規格出廠僅搭6GB RAM/128GB ROM個人認為有些太少，應該要跟自家G8 S做出區隔，若能配到8GB RAM/256GB以上會更有誠意。

男哥：LG手機除廣角外，另一網友較喜歡功能就是音效，包含DTS環繞效果與高音質DAC晶片，這部分對比坊間Android手機有自己特色。實際聆聽外擴聲表現算中上，但接上耳機後讓我有點驚豔，尤其配上它高品質耳機，環繞空間包圍感強烈，低頻鼓聲極為震撼，戴上後聽音樂或看電影皆過癮，這部分不負盛名。另外實際測試硬體效能安兔兔跑分超過42萬，無需讓人擔心！

鑑定5番目→一定要這麼鑑 『4000毫電力＆ASMR專業錄音&IP68防水』

大審婆：最後，針對4000毫電力&ASMR專業錄音&IP68防水與整體人性操作拉斯兜鑑！

Ling：電池容量4000毫安培看起來是大的，但應付雙螢幕運作，可能還是有些勉強。另外提供的ASMR專業錄音模式，先不論有多少人會用，但至少能多一個選擇。

安安：同意，若雙螢幕同時作動下，4000毫電力顯然不太夠用，建議出門還是要帶行動電源。另外整體功能配置像無線充電、NFC或IP68防水防塵這些該有的都有，至少沒有遺漏，算是有誠意。

克里夫：確實電力以單螢幕來看是高的，但問題有雙螢幕後變成難題，你要省電就不要常開第二螢幕，但這樣就喪失手機特色，當開了肯定耗電。至於機體內建高靈敏度麥克風有助於玩票性質的直播或Vlog錄音，算是小附加價值。

男哥：它支援專業ASMR錄音功能，像我這種工作常錄音的人有幫助，畢竟採訪時常處於不同環境，好的錄音品質有助於事後整理。當然提供IP68高防水係數很OK，至少多一層安全防護；尤其本身雙螢幕套件就是保護殼，也無需多花錢另購，還不錯！

大審婆：收到，感恩喔～

『不要再給我打分數了』

一路鑑到這，大審婆信心增加不少，接下來還要請各位專家達人們LG G8X ThinQ Dual Screen雙螢幕手機打分數囉！

『評分標準』

◎60分－錢多可買◎70分－可玩玩啦◎80分—這東東還真不錯◎90分—物超所值！數位好樣！◎100分－考慮什麼，趕快到NOVA血拼囉！

克里夫：81

男哥：83

Ling：82

安安：82

平均分數： 82分「NOVA數位鑑定過關」



『我要上訴─原廠有話要說』

偶大審婆一向以超龜毛聞名，不、是超完美主義者啦！雖然這次超級鑑定團通通都給LG G8X ThinQ Dual Screen打了「這東東還真不錯！」評價，但鑑定會中依然有一些負面挑剔聲浪，偶一定要給它好好追根究底…。嗚～當我到達原廠時，警衛嫌我太老擋在門外，還好在門口遇到熱心的「小L粉」，主動幫我解答疑惑！

Q大審婆：與會專家普遍讚賞這雙螢幕1＋1創意組合，硬體整合度與外觀質感都不錯！但有達人指出前面板配置2.1吋顯示幕具巧思，但鏡面設計容易沾上指紋，造成使用上小困擾？對此…

A小L粉：鏡面設計好處能當鏡子用，手觸摸到難免會沾指紋，這位達人很挑剔喔，應該是處女座的，況且手機盒內還隨機貼心附帶擦拭布！

Q大審婆：好好。現場達人對雙螢幕機帶來的獨立開啟App多工應用與轉軸360度旋轉設計多所讚揚。有達人指出可惜仍缺乏殺手級應用，應該要開發一些原生針對雙螢幕運用的專屬程式，相信會讓更加分好用？

A小L粉：LG G8X ThinQ是自家雙螢幕機首代產品，目前提供很多雙開App、全開瀏覽器觀賞與雙螢幕拍照應用，相信未來在軟體或程式上會不斷優化提升。

Q大審婆：拍照功能上，與會達人對於這雙螢幕機帶來的超廣角拍攝表讚賞，但美中不足畢竟是旗艦機，主相機僅搭1200/1300萬有些少？且鏡頭數仍維持雙鏡頭架構，若能新增變焦功能鏡相信會讓拍攝體驗更好？

A小L粉：數字不是絕對，相機畫素更不等於品質，實際上LG的超廣角與AI拍攝品質我就覺得挺讚！至於變焦鏡頭相信原廠會聽到聲音，做為未來開發參考。

Q大審婆：硬體效能配置上，搭載旗艦級S855能確保順暢體驗。然而記體體/儲存規格出廠搭6GB RAM/128GB ROM有些太少，應該要跟自家G8 S做出區隔，配到8GB RAM/256GB以上會更有誠意？電力續航4000毫安培單機使用夠大，但要應付雙螢幕運作稍嫌勉強？

A小L粉：硬體規格6GB RAM/128GB夠不夠用見仁見智，偷偷告訴大家，我現在電腦內記憶體才4GB（羞）。電力多寡一體兩面，內建更大電池容量體型勢必變厚，目前應該是最佳平衡規劃，總不能叫馬兒跑，又要馬兒不吃草！

大審婆：瞭解，阿里卡豆！

鑑定過關 前進NOVA…

YA、鑑定過關！看到LG G8X ThinQ Dual Screen雙螢幕手機獲得眾位鑑定團專家的肯定，熱心的小L粉又消除偶的一些龜毛疑慮，嘿嘿～那偶就趕緊到NOVA搶購一部，等待下次網紅趴時，靠它來好好扳回面子，哈哈！

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw