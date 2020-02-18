NOVA情報誌／行安搶頭香　「雙車神」必備！

圖、文／NOVA情報誌

反制馬路三寶，嚇阻逼車惡霸，還能主動智慧避塞車，加碼進階口語聲控導航，讓你找路帶路省時省力「駕」開懷！

小美，新年新氣象，應該要有所突破，駕照考了那麼久，到現在都不太敢開上道，會不會有點瞎，不知道的人還以為妳駕照用買的（笑）！吼，我也很想當個真正駕「鼠」，且109年連假好像粉多，可以開著愛車環島遊，到處品嚐美食小吃到打卡盛地超棒棒；但你又不知，新手駕駛原本就會緊張，加上路況不熟要一邊找路，一邊防範熊貓機車橫衝直闖，搞得精神超緊繃，對、上次還遇到馬路三寶，差點發生擦撞，最近新聞更有駕駛被惡霸逼車砸破玻璃，讓人很擔心呢！

（還敢說人馬路三寶，人家都沒嫌妳開車龜速…）啊沒啦，我是說免驚啦，只要拜請「車神」就搞定！拜神？我平常就常跑廟宇啊，從行天宮拜到屏東福安宮，真有用嗎，那我祈求喊發大財，是不是會收到大賓鼠加限量愛馬鼠、呵呵？想太多、好好夢鼠妳吧！我說的是拜請「GPS導航機&行車記錄器」這行安「雙車神」，只要坐鎮擋風玻璃前，找路帶路專業快狠準，還能聰明主動規避塞車，重點貼身鷹眼監控護衛，反制馬路三寶兼嚇阻行車惡霸，包準一路順暢安心擱保險！這麼神，快快帶我去「敗」。且慢，據說2020年這「雙車神」更威、更智慧、安全法力更無邊，看看本期情報誌怎麼說！

GPS導航機玩智慧 主動避塞AI聲控

『當用過GPS導航機，絕對能感受它的好與價值！』談到GPS導航機，時下很多車主普遍認為，現在手機Google導航很方便，何需再花錢買GPS車導機坐鎮？主因沒有真正做過比較，無法感受GPS導航機帶來的便利與幫助。舉例外縣市朋友開車到台北，看到一堆複雜高架道、交流道時，往往捏一把冷汗，深怕開錯道，這時導航機能事先以3D擬真分割畫面，一目了然幫駕駛指引迷津。再者行駛多線道時，也能事先提示內線為左轉車專用，避免手忙腳亂臨時切換道，徒增事故風險。況且GPS導航機配置有實用測速照相提醒，若因此少繳一張罰單，就值回票價。

尤其新一代導航機愈來愈「智慧」，還做到能「主動規避塞車」，像是龍頭品牌Garmin系列機型，透過WiFi與手機連線後，能自動線上圖資更新，還可主動告知前方路況資訊&預估到達時間，若偵測到原導航路前方塞車，且延遲10分鐘以上，立即在螢幕上跳出另一導航新路線建議改道，一按就速導航，無需傻傻塞在車陣中。同樣的PAPAGO!系列導航機，現階段做到連線下前方出現塞車，會以紅色區段即時通知示警，已知接下來2020年全新圖資版本，將加碼能主動跳出尋問車主是否改道，讓駕駛擺脫塞車噩夢。

同時導航機嘛跟隨潮流與AI語音掛勾，讓聲控互動更智慧口語化！別於之前聲控操作較呆板，需按照一定語譯指令才能精準溝通，讓聲控功能顯得雞肋；新一代機型大幅AI優化，只要講關鍵字，例如說幫我找附近麥當勞，就能開始聰明搜尋，並告訴你多久能到達，尤其將很多生活口語辨識指令丟進資料庫與機器內，連線或離線下都能享有更人性精準聲控體驗，完全無需動手，達到更便利操控與提升行車安全性。

記錄器三大巨頭 電子後視鏡崛起

雙車神另一「行車記錄器」，可說每車必備，甚至不少駕駛朋友開車上道，若沒開啟記錄器會覺得超沒安全感！記錄器如同守護神般時時監控周遭環境，重點有影有真相，發生碰撞事故，記憶卡一拔讓鐵證說話，省去相當多麻煩，尤其兼具蒐證&保險雙功用，假使遇到惡霸逼車或假車禍跳跳哥，也能有效舉證嚇阻確保人身安全。

2020年記錄器市場根據需求與功能性，呈現三分天下割據，分別為「單機型記錄器、電子後視鏡、WiFi應用記錄器」三大產品線！其中最受矚目的安全概念新同學堪稱「電子後視鏡」，與一般後視鏡記錄器主要差異，讓全螢幕玻璃鏡面變成連續全顯像「電子螢幕」，換句話說，開機畫面即為後記錄器鏡頭錄像，好處視野廣闊可跨到六車道，並擺脫傳統駕駛只能從後擋玻璃看出去的狹小後方視線盲區，加上後視鏡前方內置鏡頭可記錄路況，車主只要置換或套在原後視鏡上，即擁有前後行車記錄器與倒車顯影功能。

好消息從去年起，愈來愈多品牌加入這「電子後視鏡」行列，一來選擇性更多元，重點價格不再高不可攀，目前坊間平價機型五六千元就有，相比過去動輒一兩萬元親民很多，預期金鼠年將吸引眾多駕駛入主，掀起一波裝機熱潮。

高畫質夜視掛帥 鷹眼星光平民化

當然目前市場上銷售主流仍屬「單機型」記錄器，這類記錄器依類型還可細分「一般傳統型」&「後視鏡型」，佔比約7比3。差別一般傳統型記錄器走「獨立」架設，體型小巧安裝彈性高；至於後視鏡型則套在原車後視鏡上，將記錄器畫面隱身鏡面中，優點讓擋風玻璃前方視覺更簡潔，各有喜好擁護者。

這兩大類記錄器近年來共同發展趨勢，快速走向「前後雙鏡頭」，達到同步雙錄監控更利於舉證，尤其持續朝「高畫質&高夜視」雙提升，畢竟錄得清才是鐵證，錄不清就是玩具！各大品牌不約而同積極導入Sony高感光元件，讓夜晚昏暗下仍具備優異夜視能力，甚至中高階型機種紛紛搭載星光級Sony STRVIS高感度晶片，讓記錄器如鷹眼上身，在極低光源下或郊區接近無光環境，依舊能將車牌細節完整捕捉。

尤其各品牌新機今年開始導入Sony新一代升級版星光級晶片，讓畫質&夜視效果更上層樓，且功能升級，價格反倒更殺，甚至將這星光級鷹眼清晰夜視機下放到三千元以下中低階市場，對於駕駛朋友來說絕對是利多，應證一句老話：早買早享受，後買不吃虧！

WiFi應用記錄器 創新多鏡頭監控

另外今年值得關注的還有「WiFi應用記錄器」，過去這類記錄器應用僅單純連結手機，讓車主能在手機上看到錄像/下載或即時分享雲端，實用性儼然有限，導致叫好不叫座。然而就在去年Q3，Garmin打破這制式範疇，讓新一代Dash Cam系列記錄器導入創新「WiFi多鏡頭彈性自由搭配」應用，大刀闊斧讓車主最高可串到四顆鏡頭運作，重新賦予WiFi記錄器價值定位與監控思維。

這殺手級應用，主要透過WiFi搭配專屬App，讓多鏡頭各自獨立運作，但錄像卻能同步串連，一旦愛車遭碰撞，無論安裝在前或後各鏡頭都將「連動觸發」，即便影像錄在不同記憶卡內，皆會精準記錄相同的GPS碼、時速、位置、時間等資訊，依舊讓鐵證如山，好處賦予駕駛「多鏡頭客製化」高安裝彈性，鏡頭增減也無需一步到位，今天大可先買單顆前鏡頭，預算充裕續添第二顆做前後雙錄，若有營業需求或大貨客車則視需求加裝第三顆、四顆…，尤其將來不需要時，同樣能拿到別部車當前鏡頭使用。不僅Garmin，PAPAGO!也透露今年計畫推出嶄新WiFi記錄器與專屬App搭配，不排除走三鏡頭、多鏡頭或環景記錄器模式，可預期接下來WiFi記錄器將持續帶來聲浪與話題，值得期待。

機車記錄新紅海 選購安裝愛豬矣

無疑的，皮包鐵的機車族，更需要有安全監控保障！時下年輕人與新手機車族，已普遍存有安全監控新觀念，這也讓「機車記錄器」市場愈來愈大，年年快速成長，成為記錄器產業新紅海，重點相較於汽車，二輪機車裝機率仍偏低，面對這商機，各品牌積極研發導入新一代記錄器，無論在畫質流暢偵數、GPS軌跡記錄、碰撞傾倒鎖檔不漏秒等安全技術創新再升級，且開始導入Sony高感光元件，更高堅固防水性的前後高畫質鏡頭，整體規格性能甚至直逼四輪高階記錄器。也因機車記錄器主機通常放車箱內，操作較不容易，廠商們除透過WiFi與手機App連線，還持續強化簡易人性操控環節，同時各階新機積極推陳出新，讓機車族有更多選擇。

最後，想「敗」請這「行車雙神」回家，有何採購心法或特別注意眉角？首先鎖定「大品牌」，品牌就是品質保證，若開到一半導航機罷工或記錄器故障，關鍵影像沒錄到就火花去。並衡量自我需求情境與預算多寡，根據上述三大類型選出最適合產品，盡可能在預算下，鎖定畫質好一點的星光級機種，同時上網看看鄉民評價與分享的實拍錄像。另外建議買品質好一點的記憶卡來搭配，並養成每隔一段時間記憶卡格式化習慣；倘若需委託技師施工，如安裝前後雙鏡頭，記得拉線前先測試過，才不會裝完發現問題，還要花錢再拆除，最後再比比各家保固與售後服務，如此愛車就能速配到好護駕！

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