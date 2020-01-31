NOVA情報誌／2020「電競筆電」大驚喜！

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CPU&GPU雙強聯手端牛肉 300Hz超高刷新全面叩關

「鼠」年行大運，電競NB趨勢脈動搶先爆！英特爾&nVIDIA連袂升級汰換，極致超頻玩大，螢幕刷新開高走高，各路挺進300Hz極速境界，還有創新工藝突破&殺手級新應用…等你來體驗！

11月底WirForce 2019亞洲最大LanParty電競嘉年華風光落幕，4天3夜狂歡聲中，吸引高達20萬電競玩家入場，1200名玩家攜帶自己設備尬場同歡，多家直播頻道&直播主現場穿梭轉播，甚至在電競趴中，千人齊唱充滿歡笑與諷刺海棉寶寶改編歌，嗨到最高點…如此規模空前，參與人數更多，現場氣氛更熱絡，這告訴我們，電競產業依舊很夯，電競未來持續發燒！

尤其在全新2020年玩家眾望所「鼠」的「電競筆電」，從裡到外，從剽悍效能到視覺感官，將出現關鍵性重大發展！再度上演同年「Intel&nVIDIA雙強聯手」升級汰換戲碼，美味牛肉再出爐，AMD也不甘寂寞整軍加入「戰鬥」行列，伴隨各大廠研發精銳盡出，螢幕衝上300 Hz超高刷新率，極致超頻效能玩大，外加超乎想像創新工藝，頂尖影音視聽體驗，加碼專精遊戲導向貼心，規格客製隨喜好挑選，還有完美周到VIP級服務保固。

趕緊跟隨我們腳步，搶鮮洞悉2020金鼠年電競NB最新趨勢亮點脈動！在此也跟讀者拜個早年，祝大家新年快樂，心想事成發大財！





雙強連袂汰換升級 電競筆電掀換機潮

對於電競玩家來說，從元月底農曆春節開始，一直到春暖花開的3、4月天，將感受到一陣陣驚喜！各大廠因應農曆春假娛樂旺季，照慣例祭出各種優惠或搭售方案，正是撿便宜好時機；緊接著重頭大戲，將迎來英特爾第十代H系列處理平台及nVIDIA全新RTX20 Super系列顯卡轉換，同時期連袂升級端牛肉，牙膏勢必擠很大，讓超頻追效愛好樂翻，甚至可望引爆電競筆電新一波換機潮！

我們知道，電競筆電的「CPU處理器&GPU顯卡」兩大核心元件，對於效能 運作有著關鍵性影響，想玩極致超頻，必須要有高時脈CPU支撐；想順暢跑遊戲大作，要有高檔GPU顯卡奧援。讓人期待的是英特爾年前Q4已先行跨入全新十代Core i處理器，首波推出U、Y系列版本，迎合輕薄型商務筆電，然而電競筆電專用的H系列，預計4月左右上場，雖然目前效能細節未公佈，但有AMD虎視眈眈在旁威脅，預測將同樣有兩三成亮眼增長表現。

好事成雙，顯卡大廠nVIDIA新一代GeForce RTX20 Super高檔系列，包含RTX 2080 Super、RTX 2070 Super等，可望在3月移植導入電競筆電（預計也會有新GTX16系列），除承襲Turing架構與光影追蹤技術外，包含CUDA核心數、時脈、記憶體速率皆有所提升，舉例新RTX2070 Super已可取代過去RTX2080性能，重點效能往上跳一階，售價不變，等同變向提高性價比，對玩家大利多。

「2020我們會跟隨英特爾與nVIDIA腳步，陸續推出一系列十代H平台處理器新機！」Acer宏碁品牌產品行銷企劃部曾智琦表示：「Acer優勢電競產品線完整，從高到低階，效能到輕薄款，全面符合各階電競玩家需求，且新規格技術導入快，更強調穩定散熱效能！」目前Predator系列主力高效輕薄機「Triton 500」，在九代Core i7＋RTX2080 Max-Q剽悍效能下，機身僅做到1.79公分、2.1公斤重，長時間運作穩定不降頻。計畫4月「Triton 500」將首波升級為十代處理器與Super系列高效顯卡，自家2020年高效輕薄機型也會比過去更多，Acer曾智琦預告！

薄度不變、效能更威猛，著實考驗內部散熱系統規劃！Acer曾智琦笑談，我們一直以來相當重視散熱，Predator系列已全面導入四代獨家AeroBlade 3D金屬雙風扇冷卻系統，藉由專利0.1mm世界最薄航太金屬葉片，讓葉扇增加達59片，搭配全新貓頭鷹羽翼造型架構，大幅提升45%風流改善量與10%氣流量，達到高速降溫且更低噪音，絕對能妥善因應十代高效新機長時間衝鋒陷陣。

針對春節期間，Acer也將主打價格效能高平衡款「Predator Helios 300」，同樣導入四代AeroBlade 3D雙風扇散熱技術，配置九代Core i7＋GTX1660Ti 6GB顯卡，15.6吋144Hz IPS窄邊框面板，內搭獨家TrueHarmony＋Waves MaxxAudio環繞音效 與酷冷流線外觀，完善高階電競元素下，首次將Predator Helios系列開在5萬以下區段，並享有專屬VIP黃金會員三年保固，可說高貴不貴。

另款戰鬥競爭力十足，推出至今人氣爆棚，機種選擇性多，擁有搶眼紅黑外貌大眾遊戲機「Nitro 5系列」，近日螢幕全面升級，且入門款Core i5＋GTX1650僅祭出3萬左右親民價，因外觀「紅色喜氣」很應景，春節會針對Nitro系列做一些好康贈品活動！Acer曾智琦透露，緊接著4月也會有十代H系列新Nitro戰鬥款登場，連帶高階電競機高速刷新率面板新突破，以及嶄新ID造型一併亮相，請拭目以待。

300Hz IPS高刷新率 獨特創新加值應用

不讓Acer專美於前，包含Asus、MSI、Hp等大廠紛紛表態4月將伴隨十代H處理器與新顯卡「全線」出擊，屆時各路猛獸大軍齊聚速度狂飆，雙燒玩大，且螢幕的「畫面刷新率」將持續破表！2020年電競筆電另一趨勢重點，「電競筆電面板將從240Hz挺進300Hz極速世代」。

這高刷新率面板好處，有助於FPS這類「吃雞」射擊遊戲，高速移動下快速出手秒殺對方，且玩高畫質遊戲大作時，會更感視覺順暢過癮，這也是為何坊間電競螢幕賣得嚇嚇叫原因。好消息動作快的Asus，搶先10月底發表全球首款超高速300Hz IPS＋3毫秒技術「ROG Zephyrus S GX701西風之神」，引領極速面板競賽風潮！

Asus華碩ROG產品經理黃彥升談到：「ROG一直以來在超頻性能&螢幕新規搶搭上領先業界，去年5月率先本地推出首款240Hz IPS＋3毫秒的三代槍神機，Q4續推全球第一款300Hz IPS西風之神，持續不斷帶給玩家『更流暢有感』體驗！」2020年新機將秉持ROG一貫的極致效能、頂尖工藝與最佳軟硬體整合優勢，伴隨自家完善的電競周邊與燈光連動技術，讓遊戲玩家熱血打造出更好的電競設備環境與氛圍，ROG黃經理強調！

是的，這款話題機「ROG Zephyrus S GX701西風之神」還身懷多項絕技，除搭載最快300Hz IPS＋3毫秒面板，更是世界最薄的17吋高階電競，內建強悍九代Core i7＋RTX2080Max-Q下僅1.87公分；很大原因來自獨家開發的「AAS主動式空氣力學系統』工藝，當上蓋螢幕打開時，底部下方會同步連動開啟6mm進風口間隙，瞬間運作風流增加32%，加上採用特殊材質更薄刃83葉片12V雙風扇，始能達成17吋機市面最薄體態殊榮！

尤其這巧妙結合工藝與連動概念的AAS系統，豈止散熱一把罩，底部還設有發光燈條，運作時能自訂亮起藍色或紅色等間接光暈，盡顯科技吸睛品味；甚至小老弟15.6吋版「ROG Zephyrus S GX502西風之神」還推出特殊的時尚「冰河藍」色系，更是搶盡目光，廣受時尚族與女性遊戲玩家青睞，且同樣內置獨家AAS空氣力學系統，顯卡搭到RTX2070等級，賦予240Hz IPS＋3毫秒高速面板並通過Pantone認證，色彩逼真高流暢，機身薄度亦控制在1.89公分！

Asus黃經理笑談，「工藝美學＆創新功能應用更是我們競爭強項！」另款「ROG Strix SCAR III」三代槍神機，就特別與BMW設計團隊合作，將超跑概念導入工藝元素，底部並增設ㄇ字型RGB環繞式燈條，以包圍間接光方式營造遊戲氛圍與飄浮速度感，最特殊是機身右側還研發創新的「KeyStone鑰石」應用，採磁吸式NFC感應，就像汽車鑰匙般，放入後會啟動迎賓燈效&音效，首次使用與電腦綁定後，出現隱藏式硬碟空間，能放入個人私密資料檔案與儲存多組專屬遊戲設定，尤其安全性高，人離開隨手帶走鑰石確保隱私…2020年ROG新機將持續帶來類似的工藝創新突破與創新殺手級新應用，敬請期待。

哇、殺手級應用！不斷追問下，礙於商業機密Asus黃經理無法先透露，但據小編猜測，就結合自家集團資源技術來思考，像目前ZenBook Pro Duo系列筆電已推出雙螢幕，若將這概念移植到電競機絕對可行，能邊打遊戲邊看直播或攻略，有其實用性，但實際上葫蘆裡賣什麼藥？等待時間揭曉囉！

雷鳥新軍展翅高飛 AMD加入戰鬥行列

專攻電競有成，品牌幾乎與電競劃上等號的MSI盾牌龍，更不是省油的燈，同樣在去年7月搶先跨入240Hz IPS超高速刷新率，目前包含「GS65」、「GS75」、「GE65」、「GE75」、「GT76」等多款高階系列產品，皆已提供240Hz極速流暢螢幕體驗！

「螢幕視覺很重要，MSI會做到更淋漓盡致！」MSI微星科技國內業務部產品經理林世宗表示：「2020年系列中高階機會快速且全面推向240Hz，一旦面板供需達平衡，立即切入更高300Hz IPS，甚至將移植創作者筆電特色，讓sRGB廣色域逼近100%，Delta E小於4標準。」尤其面對英特爾十代H標準電壓處理器與nVIDIA新顯卡強強聯手轉換重頭戲，遵循一貫「以快打慢」策略，第一時間搶入，屆時備貨絕對是場最齊全。

尤其因應新年度市場趨勢變化，我們將同步積極著墨「AMD系列新機」，並以全新「雷鳥圖騰」與現有盾牌龍做出區隔，2019年Q4更搶先業界推出首款搭載AMD 7nm RDNA顯卡架構「Alpha 15」電競筆電，MSI林經理強調。

是的，2020年電競筆電第三支趨勢穿雲箭，AMD平台機將浮上檯面，成為未來各家入門戰鬥款重要主力！誠如MSI雷鳥首發軍「Alpha 15」，核心配置AMD二代Ryzen 7-3750H處理器，最新7 nm奈米架構Radeon RX 5500M獨立顯卡，支援AMD FidelityFX視覺技術，嶄新雷鳥Logo圖騰氣勢外觀，導入大型震撼Giant喇叭模組，Nahimic 3強化音效技術，完整電競元素下，還移植獨家五代Cooler Boost 5散熱系統…就坊間測試數據，效能表現已不輸GTX1650機種，但價格卻更為漂亮，無疑對於輕電競或大眾遊戲族有吸引力。

MSI林經理特別指出，無論盾牌龍或新雷鳥系列，皆賦予自家引以為傲的「真電競」優勢，整機包含操作、細節等全面佈滿專業電競DNA，真正站在玩家立場考量，設計周到，當用過我們產品絕對能感受到差異。針對春節檔期，除地表最強重量級「桌機CPU」坦克效能「GT76」壓陣外，還一併主打好評度高，各具特色的「GL65/75」、「GF65/75」兩大系列，微星精心準備的年「菜」絕對讓玩家很滿意！

誠如所言，「GL65/75」系列訴求「全能型一條龍」，效能、散熱、音效、電競網卡、RGB彩色鍵盤可單鍵控光都有，顯卡更從RTX2070到GTX1650全面供應滿足需求，價格也落在4萬上下甜蜜點；另款「GF65/75」外觀相對輕薄行動，鍵盤走紅色背光，定價則更實惠親民。

重點MSI體貼遊戲玩家，系列機多數皆加碼升級更大512GB SSD，RTX2060顯卡以上配置到1TB，很棒是還與知名Android模擬器BlueStacks合作，內建獨家「MSI App Player」軟體，能輕鬆將手機遊戲轉移到筆電螢幕上玩，目前已支援250款以上手遊與240Hz超高刷新率，透過模擬器讓手遊螢幕變大，優點玩傳說對決或吃雞更順更爽，操控更犀利，同時能在筆電上開到4.5個視窗練功，等於一台裝置可練多個帳號，這對於多數PC遊戲&手遊「雙飛」遊戲族備感貼心實用。有雙飛當然要有安全防護，MSI也預告從2020年起新機將導入PC-Cillin趨勢官方版防毒軟體，並免費提供2年保護。

品味設計電競掀「潮」 頂級影音娛樂體驗

電競筆電具備高行動性，難免要出門見見世面或參加LanParty聚會，這時門面就很重要，不但要質感&吸睛度兼具，還要能襯托出主人不凡科技品味。從去年開始，電競機ID設計逐漸走低調路線，不再像過去張牙虎爪、五光四射，甚至開始走「潮牌設計款」路線，2020年這現象將日「趨」顯著！

「HP OMEN系列絕對是電競界時尚潮牌！」Hp台灣惠普家用市場事業群資深行銷經理李佳樺談到：「新一代『OMEN 17/15』承襲Voodoo血統，沿用經典Voodoo標誌與X線條髮絲紋工藝，導入3D立體上蓋斜肩盔甲視覺與科技銀質感，賦予濃厚設計感，更被外界稱為電競界潮牌！」外在擁有型男般高顏值，內涵卻帶來館長級強悍硬風，且家族成員們無論效能、外觀、音效都帶來諸多好評亮點，Hp李經理強調！

是的，貴為系列旗艦款「OMEN 17」，擁有剽悍效能表現，核心搭載九代Core i9＋RTX2080 8GB顯卡等級；另款胞弟15.6吋「OMEN 15」則走高效超薄，搭載九代Core i7＋RTX2080 Max-Q顯卡架構，藉由12V雙風扇與鰭片增長66%散熱系統，搭配底部大面積出風口，達到2公分以下高行動力，甚至配置240Hz IPS超高刷新率螢幕，讓玩家盡情流暢在遊戲戰場中廝殺。比較可惜是國外聲名大噪的全球首款雙螢幕電競機「OMEN 15 X 2s」仍未引進台灣，不然陣容會更完整精彩。

Hp李經理續聊，目前本地通路市場已提供三大系列「OMEN 17/15」、「Pavilion Gaming 17/15」、「Pavilion 15」，六款產品線供選擇，能準確迎合重度、高階、主流玩家需求，且系列機更講求質感「細節」。尤其我們相較競品一大特色，年年新機工藝換新，包含整機ID外觀都全新設計過，非單純硬體升級。特別是還賦予更棒遊戲&視聽體驗，系列機皆導入業界頂尖的「Bang&Olufsen B&O音效揚聲系統」！

說起這發燒級丹麥百年B&O音效揚聲系統，有玩音響的人絕對耳熟能詳，優點音色清晰乾淨，中高頻細節豐富，低頻響應精準到位，Hp筆電特別與B&O合作，機體配置B&O工程師精心調校立體音響系統，除有助於遊戲空間聽聲辨位，提升沉浸體驗，甚至可當成高檔音響，用它來過癮追劇或看電影。

另款通路賣的相當好的「Pavilion Gaming 17/15」，機體就配置好評的「B&O Play音效系統」，內建九代Core i7＋GTX 1660Ti顯卡效能，並提供綠色與白色兩種背光鍵盤版本，尤其極受歡迎的「綠光俠」，簡潔俐落機身下，搭配斜肩線條下螢幕，戰機噴射尾翼，顯眼綠光Logo及鍵盤，一整個美型搶眼，特別是魔鬼藏在細節裡，鍵盤上方喇叭孔以特殊3D立體幾何工藝紋路雕刻，讓質感大加分。

遑論Hp，Lenovo Legion電競系列筆電，近年來也積極朝簡約美學路線叩關，最新主打的高階款「Legion Y740」，外觀低調沉穩富個性，整機做工細緻，輔以四面全金屬框架堅固，上蓋還賦予個性化小Y發光Logo標誌，看起來科技雅緻，效能則搭九代Core i7＋RTX2080 Max-Q等級，同時內置有杜比、最動聽的「Dolby Atmos音效系統」，提供清晰中高頻細節與極具空間環繞感表現。可預見未來美學&音效風潮將持續進化可期！

BTO客製規格量身 VIP服務保固競賽

電競筆電動輒數萬元，選購時規格等級錙銖必較，各大品牌雖推出多元規格等級供挑選，但不見得都是自己最愛，倘若電競筆電也能像DIY電腦，隨喜好自選規格元件彈性搭配，豈不妙哉。

耕耘電競遊戲市場多年，以「宙斯機」聞名業界的通路品牌捷元，近期續推出新一代17吋電競筆電「ZEUS 17R」，外觀走低調沉穩風，機身配置17吋144Hz窄邊框螢幕，尤其全金屬1.99公分超薄機身行動力十足，特別是強調超高CP值，核心在九代Core i7＋RTX2060顯卡（最高RTX2080）下，打出超殺52900元價格，隨機還附贈電競滑鼠&滑鼠墊，甚至規格還能隨君客製！

「Genuine捷元自有品牌事業系統企劃部經理李孟倫表示：「Genuine捷元自有品牌電競機業界性價比高，且很大優勢規格能BTO量身訂製，讓玩家一次選好選滿到位！」因本身為通路元件/零組件代理商，能第一時間提供最新貨源與壓低成本，玩家購買時可自選想要的等級規格，服務項目包含處理器/顯卡/記憶體/硬碟等，訂製後3個工作天可取機。重點一樣提供100%嚴格相容測試，兼具品牌機&DIY雙特色，還加碼更優質售後服務&元件保固，Genuine李經理強調！

據瞭解「ZEUS 17R」除提供整機2年保固，還加碼硬碟最高五年保與記憶體終身保固！「服務保固對於電競機來說相當重要」，畢竟單價比一般筆電來的高，且每天花在遊戲練功系統運作時間長。不僅Genuine捷元展現誠意，Hp兩大電競系列OMEN、Pavilion Gaming，皆額外提供免費升級服務，保固內可自帶購買的SSD/HDD或DRAM記憶體到服務中心，請專業人員幫你升級，每台機器擁有一次免費升規服務，甚至「OMEN系列」另提供專屬VIP專線，服務更好更優質！

此外Acer Predator系列電競機也提供「黃金VIP會員」服務，上網登錄加碼到三年保，並享免費到府收送。MSI電競系列則祭出「十全十美」售後服務，整機兩年保固，上網登錄增加3個月，每年更提供兩次免費健診、免費超商與到府收送、網路預約服務、免費貼心代用機與專業工程師諮詢，緊急狀況下還可付費摳SOS緊急救援，派員到現場即刻搶修。

Asus RGO系列除全省多家皇家俱樂部與全球兩年保固外，還加贈首年「完美保固」，到底有多完美？不管機器損壞如何，最多只負擔20%維修費，換句話說，即使瘋玩遊戲跟女友吵架，筆電從樓上被丟下GG嘛免驚！



服務永無止盡，2020各大品牌在服務保固勢必有更積極貼心作為！只能說，金鼠年絕對是屬於電競玩家「鴻運」年度，春燕飛起時各項驚喜連環爆，遊戲人生的你，趕緊準備好銀彈卡實在（完）！''

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw