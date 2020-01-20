NOVA情報誌／居家按摩尖兵　美體保健一把手

圖、文／NOVA情報誌

腰痠背痛剋星 壓力緊繃釋放

按摩椅注入AI黑科技，點點到位給予從頭至腳的暢快；小型按摩單品局部對症下藥，讓你不出門、不求人，在家也能坐擁天王級按摩呵護！

現代人日以繼夜忙於事業、家庭蠟燭多頭燒，日積月累承載的壓力和疲勞不容小覷，所幸生在科技發達的今日，隨著市面上小型按摩器具和居家電動按摩椅問世，儼然成為緩解痠痛的神兵利器，利用30分鐘在家就能輕鬆消除整日辛勞，同時為你注入健康活力，從精疲力竭的生活倦怠感脫身，由內而外讓保健、養生更加全面。

有鑑於「全身痠痛」竄升現代人文明病之冠，這也促使許多人三天兩頭就往按摩店報到，藉此消除辛勞、為身心充電一番，不過這樣的紓壓方式，累積下來的按摩消費金額非常可觀，對於小資族來說實非權宜之計，這時市售的中小型按摩器材，如按摩椅墊、肩頸按摩器或按摩枕等等，便成為最佳疲勞紓緩選擇，一來價格平易近人，小型化機身也能打破空間格局限制，在沙發、辦公椅或外出隨處可用，為身體各部位，提供集中式推揉敲打功能，日後還將發展出無線功能，免除過去需拉一條電源線的麻煩。

對於長期處於繁忙生活的白領人士、全年無休的職業婦女或勞力工作者來說，雖然可以藉由各式各樣的方式來達到紓壓目的，但日常也未必得空從事多樣化活動，久而久之反而容易忽略、習慣，對身體造成慢性傷害，因此，電動按摩椅將是舒展筋骨、疲勞恢復的得力助手，尤其新一代按摩椅結合智能科技，透過App還享有附加應用，甚至因應節慶主題量身打造購物狂、窈窕媽媽等按摩模式，在細膩的仿真人靈活揉捏手法、全包覆式仰躺和360度頂級貼身服務教之下，深入肌肉穴點、消除深層痠痛。

所謂生活藏在細節裡，今年年終不妨犒賞平日認真工作的自己，到賣場精挑細選挑選適合自己的按摩利器，親身感受新興按摩科技發揮所長、小兵立大功，讓全方位的按摩椅和按摩單品進駐你我的健康生活中。

按摩器材五花八門

市面上按摩器材種類琳琅滿目，每個人訴求不盡相同，以大分向來劃分，可分為局部單件式按摩產品和全身型按摩椅，前者優勢不受限於使用環境或擺放條件，方便移動又不佔空間，且這類中小型按摩器材價格相對親民好入手，使用上也能免除學習門檻，唯獨較按摩椅弱勢之處是，無法一機享受面面俱到的按摩暢快感；而後者全身型按摩椅價格起伏劇烈，從3、5萬到20萬頂級款式都有，雖然比起一般按摩器材價格高出許多，不過畢竟一分錢一分貨，其所能獲得的使用者體驗和附加功能價值天差地別，對於以機能為優先條件或重視按摩紓壓效果的人士，自然是選擇功能越完善的商品越好，享受到的紓壓按摩反饋也更全面，然而，也因價格分布廣泛、產品定位多元，消費者在選擇上多了一分彈性，即使整體仍不脫空間擺放考量，但現在也有按摩小沙發等選擇，兼具輕巧易收納和美型設計，對於小宅來說是一大福音。

A. 頭皮按摩器─透過抓捏按摩頭部，一面促進頭皮血液循環、一面享受SPA級按摩的暢快。



B. 眼部按摩器─藉由氣壓、振動和溫熱按摩眼周，減輕黑眼圈、眼袋及消除日常雙眼的疲勞。



C. 肩頸按摩器─利用按摩球來回雙向揉捏，紓緩頸部僵硬問題，搭配溫熱功能，帶來如真人指壓的按摩感。



D. 按摩椅墊─搭載揉捏按摩球組件，實現揉捏、拍打、指壓、揉拍功能，予以全背不同範圍的按摩機能。



E. 美腿機─腿部按摩機種類繁多，有些是針對足部加強，另亦有足部+小腿或全腿按摩機型，在不同按摩模式間由揉捏、穴位指壓到滾輪加強力道、振動紓緩雙腿。



F. 按摩椅─可細分旗艦、中階和入門小沙發三大類別，主要差異在於功能豐富度和按摩範圍，基本上具備全身揉捏、拍打、揉捏等按摩手法，高階款則能模擬人工按摩更細膩。

按摩禁忌知多少？

雖然按摩椅可以緩解身體疲勞，不過若是使用不當，或未注意正確觀念，一不小心可能會適得其反傷身，因此，使用前應掌握這5大要點，才能用得舒心！

第一，按摩椅並非所有人適用，針對12歲以下兒童、孕婦盡量避免使用，另患有骨質疏鬆、心臟病、高血壓、腫瘤或皮膚有傷口的患者也不宜使用；接著，使用的時間點應留意，像是飯後半小時內或飲酒過後按摩，分別容易引起胃腸脹氣和事故發生；再者，每次按摩持續的時間15至30分鐘為佳，一天最多按兩次，兩次使用間距應隔4到6小時，以免過於密集使用感到不適或知覺鈍化，達不到功效；最後是適度調整按摩椅的力度，力度過小得不到作用，過大會對人體造成損傷和疲勞，因此，力量應從輕漸重。

精打細算掐預算

過去按摩椅的購買族群年紀大約落在50歲左右，不過隨著現代人工作壓力大，肩頸僵硬、肌肉痠痛不再是銀髮族的問題，年輕人也逐漸開始透過按摩來紓解身心疲勞，再加上按摩器材和按摩椅的價格不再高不可攀，以全身型按摩椅來說，頂級款價格約落在20萬，適合講究按摩手法且喜好重口味的人士；中價位約14~15萬，主要訴求身心靈全方位放鬆；入門型沙發按摩椅則介於5、6萬之間。另一類局部型按摩單品價格親民、相對好入手，其中，人氣按摩椅墊和美腿機售價通常在1萬多元左右；其餘如肩頸按摩器、眼部按摩器、按摩棒等，則落在2千至3千元不等。

文【NOVA情報誌】http://ebook.nova.com.tw