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內幕／萬金石防疫難周延　侯友宜思考7小時後拍板喊卡

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▲▼高中以下各級學校開學在即,新北市長侯友宜視察校園防疫演練。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

由於新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，各縣市大型活動紛紛停辦，萬金石馬拉松是否延期，引發外界關注。新北市政府體育處26日下午對外表示仍會如期舉辦，但不到7個小時，市府即宣布停辦，關鍵原因包括總統蔡英文的態度與技術無法周全防疫，才有如此轉折。

知情人士表示，在短時間內會有這樣的改變，是因為下午總統蔡英文宣布暫停520就職典禮籌備工作，只要疫情仍有疑慮，將不會舉辦大型群眾活動。因此，體育處決議停辦今年的萬金石馬拉松，侯友宜也拍板同意，防疫從嚴，遵照最高指導原則。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標宣布媽祖繞境照常舉行引批評後，將是否停辦的問題丟給中央，因此，下午蔡英文在臉書特別提及，感謝謝慈濟、佛光山、法鼓山，以及全國各地媽祖、保生大帝、玄天上帝、慈惠堂系統等信仰的團體，因為擔心信眾的聚集造成防疫的風險，陸續宣布暫停、延後大型活動；間接回應了顏清標的疑慮。

另外，府內人士表示，侯友宜早上在內部會議時，就提出關於技術上如何克服，包括要如何分批次抵達會場、減少人群聚集等，尤其萬金石馬拉松是國際性比賽，相當多海外選手，經過多方評估後，實在無法保證能周全，才決定停辦。

至於考慮的時間較長，府內人士表示，萬金石馬拉松是獲得認證的國際賽事，很多選手是千辛萬苦抽到籤獲得參賽資格，「不是說一句停辦這麼簡單」，而是經過多方評估及隨著疫情發展，預估疫情在短時間內難以穩定，儘早決定對主辦單位與參賽者都是好的，且中央疫情指揮中心下午發布第32例確診位於新北市，避免任何群聚感染風險。

▲ 因應新冠肺炎防疫　萬金石馬拉松如期舉行...取消中港澳選手參賽資格。（圖／新北市體育處提供）

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