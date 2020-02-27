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武漢解封3.5hrs市民躁動！他揭「開價1.5萬求帶出城」　逃離規模揭曉

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▲武漢封城1個月。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢市在24日當天連發2份通告，從「解封」到「宣告無效」，相隔僅3.5小時。這期間究竟有多少人趁機離開？一位滯留市民就透露，消息發佈後群組開始激烈討論，甚至有人稱「只要將他帶出城，可以出3000元（人民幣，下同，約新台幣1.3萬元）」。不過官方卻表示，除特殊人員外無人出城。

解封3.5小時

「解封」的消息傳出後，一個有400多名滯留人員的群組開始激烈討論，其中一位張姓市民向《紅星新聞》透露，自從得到「出城令」的消息後，就不斷與社區、區指揮部、高速路口等單位聯繫，但始終未能得到有效回應，「社區說他們沒接到任何可以出城的通知，具體的出城手續瞭解清楚後答覆我。」

與此同時，因離漢的飛機、火車、公路客運都沒有開通，群內無車成員開始尋求「拼車」，甚至有人稱只要將他帶出城，「可以出3000元」。張先生則與另一位滯留人員，決定直接開車上高速「碰運氣」，但無奈高速沒有放行，他又返回酒店，「他跟我說收費的工作人員說沒接到通知，不讓通行。」

另外，也有一位中年女子於24日下午2點多，駕車來到武鄂高速公路龔家嶺收費站，這裡是從武漢前往省內黃岡、鄂州等地的主要出行通道。她向值守交警出示了一張小區開具的通行證明，交警看過後卻沒有放行。

這名交警透露，他們沒接到出城相關通知，按照疫情防控指揮部此前規定，除特許車輛和人員外，其他出城人員需按照屬地管理原則，由所在地的區級防疫指揮部批准、開具相關證明，並向市一級防疫指揮部報備才可放行。

▼ 武漢交警稱除特許車輛和人員外，沒有放人離開。（圖／紅星新聞）

▲▼ 武漢高速公路。（圖／紅星新聞）

大數據解謎

在短短3.5小時內，是否真的有人離開了武漢市？從百度地圖慧眼數據顯示，自武漢1月23日封城以來，武漢遷出規模指數（該數據反映人口遷出規模）直線下降，從2月3日到2月25日，武漢遷出規模指數基本在0.3上下，24日的數據為0.26，與近一周的數據基本持平，遷出人口數量並未明顯變化。

另據百度地圖遷徙大數據顯示，2月24日武漢遷出人口主要目的地為黃岡市，占武漢遷出人口總量的20.37%，排在前10名的目的地均為湖北省內城市。除了遷至湖北其他市鎮，也有部分人員遷往湖南、河南、廣東等地，共佔比10.74%。

▲▼ 新化縣發佈緊急通知。（圖／紅星新聞）

▲新化縣發佈緊急通知。（圖／紅星新聞）

臨近省市發佈緊急通知

此外，湖北省相鄰的部分省市25日陸續發布緊急通知，稱境內已有從疫區湖北出來的一批人抵達，請有關人員盡快與當地疫情防控指揮部聯繫備案。其中湖南省的新化縣就發佈「緊急通知」，稱已有涉鄂人員抵達，為徹底穩控風險，將在全縣開展地毯式摸排清查。

對此，新化縣新冠病毒肺炎疫情防控指揮部表示，該縣確實有發上述通知，但目前並未發現有從武漢市或湖北省過來的外來人員，「我們只是懷疑可能有人從武漢來，正在清查中。」

長沙也有傳出有武漢人進入。在一張轉發量較大的微信截圖上，一位備註名為社區工作人員的用戶po文稱，「2月24日湖北武漢解封3小時，有1735人進去長沙，其中237人進入開福區。」但該消息很快被長沙市委網信辦發文稱，「信息不實」。

▲疫情重創湖北。（圖／路透）

武漢官方回應

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部26日回應稱，24日離漢通道雖短暫開啟，但因出入手續較為繁雜，除特殊人員外並未有其他人離開武漢，「我們在各區都進行了瞭解，24日那天除之前就報備檢測過的需出省就醫患者，再無其他人離開武漢市。 」目前尚無官方數據發布。

該工作人員透露，當日或許確實有人想趁機離開，但根據通知內容，所有申請離漢人員均需向所在地的區疫情防控指揮部提出申請並經其批准後，報市疫情防控指揮部備案，隨後才能攜帶相關證件至進出城通道的綜合服務站點，進行相關檢測並出城，「這套流程辦下來，至少也得2天時間，3個半小時是不可能完成的，而且我們也沒有收到任何申請離漢的備案材料。」

▲▼ 長沙闢謠。（圖／翻攝自微博）

▲武漢宣佈17號公告無效。（圖／翻攝自微博）

武漢24日上午11點34分發布《關於加強進出武漢市車輛和人員管理的（第17號）》，稱因保障疫情防控、城市運行、生產生活、特殊疾病治療等原因必須出城的人員以及滯留在漢外地人員可以出城，但要堅持錯峰出城、分批實施，適時安全有序原則。

通報還要求，出城人員不屬於被要求隔離的人員（包括確診患者、疑似患者、發熱患者、密切接觸者及處於觀察期的治癒出院患者），且須身體健康，沒有發熱、乾咳、氣喘等症狀。經進出城通道綜合服務站現場執勤民警查驗批准文書，對出城人員身份核對無誤、體溫檢測正常後方可放行。

就在第17號文件發出僅3.5小時，武漢市在下午3點多宣佈，宣佈此前發出「部分人員可以出城」通告無效，並將嚴格離漢通道管理，嚴格人員管控，嚴防疫情向外輸出。

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