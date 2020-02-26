國道平鎮系統228假期南下匝道封24小時　警方籲用路人配合改道

▲配合228連續假期，國道一號平鎮系統與台66線南下匝道將封閉，警方籲請用路人配合改道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局平鎮分局為配合228連續假期國道交通疏導與管制，台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口將封閉，警方表示，將自28日0時起至24時止，24小時封閉南下匝道，籲請用路人配合改道，可由省道台1線至幼獅交流道或楊梅交流道繼續南下，或是沿台66線至大溪或龍潭交流道南下。

平鎮警分局副分局長陳怡誠表示，今年228連續假期有3天，警方為配合交通部高速公路局交通疏導管制措施，將於2月28日0時起至24時止，共24小時封閉台66線快速道路18K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道，此外，本次連續假期未實施高乘載管制。

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▲配合228連續假期，國道一號平鎮系統與台66線南下匝道將封閉，員警在路口提醒用路人配合改道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉，建議用路人可使用替代道路，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線南下，往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉台3線可轉往大溪或龍潭交流道南下行駛，或是沿台1線省道南下至幼獅或楊梅交流道繼續南下。

此外，228連續假期收假前不封閉匝道入口，但仍請各用路人出門與收假前，掌握交通動態、各項管制與服務措施，可直撥平鎮警分局勤務中心電話03-4390218、高速公路查詢電話1968與警廣專線0800-000123外，還可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。

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