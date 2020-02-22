快訊／男爬出變形車體求救…爆頭慘死國道！肇逃車主落網辯：我什麼都不知道

▲▼ 國道撞飛亡 。（圖／記者洪正達翻攝）

記者吳奕靖、洪靖宜、洪正達／高雄報導

國道3號北向371.1公里22日凌晨發生連環撞造成1死4傷的重大車禍。一台銀色轎車未注意前方狀況自撞，再遭另一輛大貨車從後方擦撞，但轎車男乘客爬出變形車體在車外求救時，遭另一台小客車撞擊輾斃，當場死亡，撞死人的駕駛肇逃，最後一輛紅色小客車也因閃避不及撞上，整場事故總共導致1死4傷，而涉嫌肇事逃逸蔡姓駕駛被國道五隊員警帶回隊部調查之後坦承，但他說「當時，我什麼都不知道」，警依肇事逃逸罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

▲國道3號發生嚴重車禍 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲國道3號發生嚴重車禍 。（圖／記者洪正達翻攝）

這起車禍發生就在22日凌晨2時32分，兩名男子駕駛一輛銀車行經國3北上371公里高雄田寮段時，不慎發生自撞，撞擊後停於中間車道，先遭一輛大貨車擦撞，其中男乘客爬下車想向後車警示，但沒想到竟遭緊接而來的一輛小客車撞擊，當場死亡，撞死人的車輛更急忙開離現場。

不久，後頭一輛紅色小客車也因來不及閃避撞上，車上一對年輕夫妻，臉上受傷流血，趕緊從後座抱下一名年僅1歲多的女嬰，受到驚嚇。車禍現場滿是碎片，銀色轎車車體扭曲變形，整起事故共造成1死4傷。而警方追查涉嫌撞死人的小客車下落，透過比對車禍發生前後當時，經過的ETC門架監錄系統，將所有車輛來逐一清查，發現有一部車輛通在兩個門架時候，出現了明顯車損，所以調閱車牌來找尋車主。

▲紅色轎車車頭嚴重凹陷，車上小女嬰坐在後方安全座椅上，所幸未受傷。（圖／記者洪正達翻攝）

▲國道3號發生嚴重車禍 。（圖／記者洪正達翻攝）

經過14小時的追查，這名車主被警方帶回國道五隊來偵辦，對於案發當下的情況，這名涉案車主表示自己好像有撞到東西，但因為天色昏暗所以什麼都沒看到，同時警方對這名涉案的車主來進行酒測，也沒有酒精反應，目前經這名涉案車主移送法辦。