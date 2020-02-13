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228連假國道車多！兩大地雷路段「行車時間增7倍」⋯國5恐塞到半夜

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▲▼春節返鄉國道車潮。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲228連假國道將有車多狀況。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者李宜秦／台北報導

228連假將至，交通部高公局宣布，2月28日至3月1日，每日0至5時國道全線暫停收費，另外由於蘇花改已通車，高公局預計南港系統至坪林南向路段、頭城至坪林北向路段將出現嚴重壅塞，行車時間為平時5到7倍。其中國5北返方向恐壅塞至深夜。

高公局表示，蘇花改已通車，本次連假將有大量車潮利用國5與蘇花改往來台北與宜花東，預計假期之首2日(2月28日及29日)每日7-15時之南港系統至坪林南向路段，及末2日(2月29日及3月1日) 每日12-22時之頭城至坪林北向路段，將出現嚴重壅塞，行車時間將比平常增加5倍-7倍。

請繼續往下閱讀...

▲▼春節連假國道車流。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲228連假國道恐塞車。（圖／記者黃軍瑋攝）

高公局表示，國5主線南下石碇至彭山隧道路段設有大客車專用道，北向宜蘭至頭城路肩開放通行大客車，石碇南向及宜蘭地區北向各入口大客車均不受匝道儀控管制，透過這些措施，搭乘國道客運較自行開車單程可節省半小時以上。

為疏導大量之國5交通需求，高公局已實施匝道儀控及尖峰時段分向高乘載管制，惟高乘載管制時段內車流量仍超過路段容量，且高乘載管制前後時段，仍有大量非高乘載車輛之交通需求，導致第二日北返方向易壅塞至深夜。

高公局呼籲，前往宜花東民眾搭乘公共運輸，如自行開車者，亦請於出發前務必先檢查車況並利用高速公路1968App查詢替代道路行車資訊，加以選擇行駛路線，於尖峰時段改行駛台9線，約可比行駛國5節省30-70分鐘，或調整出發時間，建議南向多利用下午時段，北向多利用上午時段。

▲▼和平紀念日國道管制措施。（圖／高公局提供）

▲和平紀念日國道管制措施。（圖／高公局提供）

228連假國道疏運措施

一、入口高乘載管制：
1.109年2月28日（周五）及2月29日（周六）每日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。
2.109年2月29日（周六）及3月1日（周日）每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

二、入口匝道封閉：
1.109年2月28日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口。
2.109年2月29日0至24時，封閉國1埔鹽系統南向入口；國1虎尾北向入口及埔鹽系統北向入口、國3西濱北向入口。
3.109年3月1日0至24時，封閉國1虎尾北向入口及埔鹽系統北向入口、國3西濱北向入口。

三、收費措施：
1.單一費率（即打75折，無每日20公里優惠里程）：109年2月28日至3月1日。
2.路段差別費率：109年2月28日至3月1日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
3.暫停收費：109年2月28日至3月1日，每日0至5時國道全線暫停收費。

四、開放路肩：
1.現有開放路肩措施照常實施（詳見高公局網站 http://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=183&p=1）。
2.109年2月28日至3月1日，增加開放路肩路段與時段共27處供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：
1.視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。
2.另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統北向入口)採嚴格匝道儀控管制。
3.針對10個重點路段實施精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南向、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北向；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱。)

六、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：
假日視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

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