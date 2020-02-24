學測數學1.4萬人滿級分！眼尖網抓「選填A題」一算崩潰：根本國小程度

▲大學學測成績今放榜。（圖／記者林敬旻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

大學學測成績今（24日）公布，其中數學頂標為14級分，和去年相比，滿級分的人數從7782人增加至14489人，大考中心也坦承鑑別度有問題。對此有網友就實際抓出其中一選填題，直批題目太簡單，根本是國小程度，令人不敢置信。

有眼尖網友詳閱109年數學學測考題，其中「第貳部分選填題」的A題讓他超傻眼，忍不住在PTT開砲「這小學題目叫有鑑別度？」他還表示，自己思考了很久，完全想不到這題需要用到在高中所學的數學公式，「海龍？逆算子？拿小學生考卷拿來考高中生！」

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▲109學測數學題 。（圖／ 翻攝自PTT）

只見題目上寫著，「網路賣家以200元的成本取得某件模型，並以成本的5倍作為售價，差價即為利潤。但過了一段時間無人問津，因此賣家決定以逐次減少一半利潤的方式調降售價。若依此方式進行，則調降三次後該模型的售價為OOO元。」

事實上，網友們認為此題用簡單的加減乘除法，即可在短時間內得出答案。依照題目指示，一開始的售價為200×5=1000，扣除成本後利潤為800，利潤經過三次減半則變成100，最終的售價為200+100=300。

查找補教界公佈之詳解，若是要應用到高中所學，此題解法可以寫成200+(200×4)×(1/2)³ =300。

貼文一出，一票網友忍不住猛吐槽，「很像國小數學課本動動腦會出現的題目」、「這是考國文吧」、「雖然一份考卷總有簡單的題目，但這題也太簡單了」、「現在學測題目也太爽了吧」、「國文不好會看不懂欸」、「不設未知數也算的出」。

▲網友回應。（圖／ 翻攝自PTT）

面對數學滿級分人數激增的情況，大考中心也坦言要自我檢討，大考中心主任張茂桂表示，去年學測數學滿級分人數過多，造成過高的篩選成本等問題，已有將該狀況轉達給今年命題團隊，也有得到正面回應，但定稿時規劃難題卻只有1題，還是屬於自命題，不是題庫題。

張茂桂提出三點改善，分別為命題規劃要更適當、積極利用題庫題質量以及加強行政檢核空間。他表示，考題依規都會有5、6個檢核點審查題目，包括闈內試考生和試考高中老師都是檢查點，無奈這些檢查點沒有發出警訊，未來一定會加強督導。

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